Prêmio Gazeta Empresarial Sul chega aos 25 anos com festa e foco em marcas que permanecem na memória

O Prêmio Gazeta Empresarial chegou nesta sexta-feira (4) à sua 25ª edição, reunindo 400 convidados em uma grande festa para celebrar as marcas mais lembradas pelos capixabas.





Promovida pela Rede Gazeta, a premiação teve como mote “Moldando marcas que permanecem” e colocou a longevidade das marcas no centro da celebração. O evento aconteceu no Athenas Hall e, depois de receber seus prêmios, os convidados puderam curtir a noite ao som da atração nacional Munhoz & Mariano.