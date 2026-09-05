Prêmio Gazeta Empresarial Sul chega aos 25 anos com festa e foco em marcas que permanecem na memória

O Prêmio Gazeta Empresarial chegou nesta sexta-feira (4) à sua 25ª edição, reunindo 400 convidados em uma grande festa para celebrar as marcas mais lembradas pelos capixabas.
Promovida pela Rede Gazeta, a premiação teve como mote “Moldando marcas que permanecem” e colocou a longevidade das marcas no centro da celebração. O evento aconteceu no Athenas Hall e, depois de receber seus prêmios, os convidados puderam curtir a noite ao som da atração nacional Munhoz & Mariano.
A pesquisa em que se baseia o prêmio foi realizada pela Markka com mais de 700 entrevistados e contemplou 82 segmentos. Nesta edição, foram reconhecidas empresas em 50 categorias.
A proposta dos 25 anos foi olhar para além do resultado da pesquisa e destacar as trajetórias das marcas e sua capacidade de permanecer relevantes diante das mudanças de comportamento e de mercado. A ideia partiu da relação entre tempo, trajetória e memória, um atributo particularmente importante em uma premiação construída justamente a partir da lembrança do público.
Maria Helena Vargas, diretora Regional disse que, para a Rede Gazeta, é motivo de orgulho e satisfação acompanhar a trajetória das empresas de Cachoeiro ao longo desses vinte e cinco anos. E acrescentou que foram anos de transformações profundas em todo o mundo, especialmente no campo da tecnologia, que revolucionou a forma como marcas e pessoas se relacionam.
Saímos do mundo analógico para o mundo 'figital', a fusão entre o físico e o digital, que passou a exigir de todos os segmentos, sem exceção, muito mais inovação, criatividade e resiliência. O mundo mudou e o comportamento do consumidor também. Ainda assim, a força das marcas regionais segue garantindo a elas um lugar de destaque, mantendo relevância e proximidade com o cachoeirense.
Maria Helena Vargas diretora Regional da Rede Gazeta.
O Sicoob acreditou no PGE desde o início e patrocina o projeto há anos. O presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado, esteve presente na festa de premiação e ressaltou a importância e a relevância de valorizar empresas e incentivar o empreendedorismo.
O PGE tem uma relevância muito grande porque provoca o empreendedorismo, a vontade de crescer, de se conectar com os clientes e com a comunidade. O prêmio motiva justamente um debate que o Sicoob gosta de participar. Por isso que a cooperativa está sempre presente, patrocinando, incentivando. E a festa está cada vez melhor"
Tales Machado presidente do Sicoob Credirochas.
Para o gerente da Regional Sul, Rodolpho Laeber, o PGE chega ao seu momento mais especial quando o reconhecimento do mercado se transforma em celebração. "Cada marca premiada leva mais do que um troféu, leva a confirmação de que sua trajetória, seu trabalho e sua presença conquistaram a memória e preferência dos consumidores. Mais do que celebrar vencedores, a premiação celebra histórias, trajetórias e marcas que fazem parte da vida das pessoas", declarou ele.
A noite teve ainda uma homenagem à história da própria televisão capixaba, com o retorno de Raquel Marques e Rômulo Gonçalves ao palco. Ex-apresentadores de telejornais locais, os dois foram os responsáveis pela apresentação desta edição comemorativa.
A celebração também teve espaço para a publicidade. A TV Gazeta Sul promoveu o Prêmio Criativus, criado para reconhecer trabalhos do mercado publicitário de Cachoeiro de Itapemirim nas categorias institucional, promocional e produção. Os projetos foram avaliados em quesitos como criatividade, direção, locução, produção e edição.