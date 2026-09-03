Marcas de Valor A Gazeta 2026: mercado conhece as empresas campeãs na pesquisa

Em um cenário de mudanças constantes no comportamento do público, conhecer a percepção das pessoas sobre uma empresa se tornou uma ferramenta para orientar decisões de comunicação e fortalecer a relação com os consumidores. Esse é o objetivo do Marcas de Valor A Gazeta, premiação que reconhece as marcas mais admiradas no Espírito Santo e que chega à 17ª edição neste ano.
Durante o lançamento, realizado nesta quinta-feira (03), profissionais de agências e especialistas em estratégia e pesquisa conheceram as marcas vencedoras deste ano em 32 categorias e assistiram a palestra "Brasil Plural - Explorando conexões entre consumidores e marcas brasileiras”, apresentada pela Dafne Cantoia, gerente de Pesquisa e Estratégia da Troiano Branding, empresa responsável pela pesquisa do Marcas de Valor.
“A riqueza desse estudo é identificar quais são os drivers que levam a identificação com marcas locais e nacionais, para entender quais as forças que elas evocam e como as agências e marcas podem usar esses atributos para potencializar as comunicações”, afirmou ela.
Para Jacqueline de Bessa, head de Estratégia e Pesquisa da Troiano Branding, as empresas precisam se adaptar aos movimentos do mercado sem perder aquilo que as caracteriza.
“As marcas precisam acompanhar os movimentos do mercado e se adaptarem, mas ao mesmo tempo sem perder sua essência, para que os consumidores continuem se conectando a elas. O que faz uma marca ser memorável e se consolidar é o respeito pelo consumidor, a qualidade dos serviços e produtos oferecidos, a consistência e um propósito”, complementou.
A pesquisa do Marcas de Valor serve como termômetro de um mercado cada vez mais dinâmico. O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, explicou que o projeto foi construído em diálogo com o mercado publicitário capixaba e acompanha um ambiente em constante mudança e evolução.
“O objetivo dessa iniciativa é mostrar a relevância das marcas para os consumidores e o que elas estão fazendo. Por isso, o projeto vai muito ao encontro da missão da Rede Gazeta, de conectar pessoas e contribuir para o desenvolvimento da sociedade”, pontuou.
Os profissionais das agências destacaram o papel dos dados para ajudar empresas a compreender como elas são vistas pelos capixabas e quais atributos podem ser trabalhados para fortalecer sua presença no mercado.
A relação com o público também passa por aspectos concretos da experiência do consumidor. Haiane Rocha, gerente de Planejamento, Mídia e Dados na MP Publicidade, defendeu que o reconhecimento da pesquisa valida critérios relacionados ao negócio, como atendimento, capacidade de solucionar problemas, relacionamento com as pessoas, inovação e qualidade dos produtos e serviços.
“Para uma agência, é muito importante também termos esse reconhecimento de nossos clientes, já que estamos construindo essa narrativa de forma conjunta”, disse.
A percepção do consumidor também aparece, para Rayane Araújo, Mídia na Prósper, como um indicador importante para a evolução das empresas. “O Marcas de Valor permite entender qual é a percepção que os capixabas têm das marcas, além de direcionar como elas precisam evoluir”, contou.
Na mesma linha, Marla Oliveira, diretora de Negócios da Ampla, destaca a importância da conexão e da constância na comunicação. Segundo ela, o Marcas de Valor chancela marcas capixabas que trabalham esses atributos e conseguem construir uma comunicação estratégica capaz de gerar lembrança.
“Quando a marca entende a importância de uma comunicação estratégica e passa essa mensagem de diferentes formas, aproveitando essa rede de Comunicação, principalmente a Rede Gazeta, ela é lembrada”, declarou.
Para Larissa Guimarães, Mídia na Chuva, a pesquisa funciona como uma espécie de guia para esse trabalho das agências. “Esta pesquisa serve como um GPS, que nos ajuda a entender quais são os atributos que diferenciam as marcas na mente das pessoas. Isso permite que as agências direcionem melhor as campanhas e as mensagens que são passadas, trazendo um olhar estratégico tanto para as agências quanto para os clientes”, apontou.
Em um mercado cada vez mais orientado por informação, o desafio passa a ser transformar os resultados das pesquisas em decisões práticas. Para Maria Luiza Carvalho, coordenadora de Mídia da Danza, o reconhecimento do Marcas de Valor pode contribuir justamente nesse processo.
“No dia a dia, a gente costuma realizar pesquisas voltadas para cada segmento e para os objetivos de cada campanha. Conquistas como o Marcas de Valor ajudam a direcionar as estratégias e a produzir conteúdos e ações mais específicos e assertivos para cada público”, comentou.
Já Bruno Weigert, CEO da Fire Marketing e Comunicação, acredita que grande parte do êxito de um trabalho de marca é a organização: “O melhor caminho para o sucesso no desenvolvimento de marca de uma empresa é ter parceiros do seu lado que consigam entender o que você precisa, as necessidades do negócio e o público alvo, para que seja desenvolvido um trabalho de percepção cada vez mais positivo para os clientes”.
Marlon Pagoto, head de Mídia da Artcom Agência, resume essa mudança ao destacar que os dados permitem que o mercado deixe de trabalhar no escuro. “Quando temos informação e dados, conseguimos desenvolver estratégias mais assertivas, falar com o público de uma maneira mais positiva, direta e adequada”, afirmou.
Na prática, o levantamento também serve para identificar acertos e pontos que precisam ser aprimorados. É o que destaca Eduardo Mendonça, diretor de Mídia da Agência A4. “O Marcas de Valor é muito significativo pra gente porque ele mensura os atributos dos nossos clientes. Assim, podemos ver nossos acertos e pontos para melhorar.”
Esse movimento ajuda a explicar por que o reconhecimento de uma marca não deve ser visto apenas como um prêmio. Para Mayara Junquilho, diretora de Operações da Agência Ebrand, quando uma empresa é reconhecida como uma Marca de Valor, o resultado também reforça o trabalho desenvolvido em conjunto.
“Essa conquista representa todo o planejamento e construções que fizemos por um longo período, sendo o reflexo daquilo que mostramos para o mercado”, finalizou.