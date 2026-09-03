Marcas de Valor A Gazeta 2026: mercado conhece as empresas campeãs na pesquisa

Os profissionais das agências destacaram o papel dos dados para ajudar empresas a compreender como elas são vistas pelos capixabas e quais atributos podem ser trabalhados para fortalecer sua presença no mercado.





A relação com o público também passa por aspectos concretos da experiência do consumidor. Haiane Rocha, gerente de Planejamento, Mídia e Dados na MP Publicidade, defendeu que o reconhecimento da pesquisa valida critérios relacionados ao negócio, como atendimento, capacidade de solucionar problemas, relacionamento com as pessoas, inovação e qualidade dos produtos e serviços.