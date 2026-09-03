Policial civil aposentado é preso por porte ilegal de armas em São Gabriel da Palha

Um policial civil aposentado foi preso por posse ilegal de armas de fogo em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (3). A Corregedoria da Polícia Civil passou a apurar o caso após receber informações de que o homem estaria armado e apresentando comportamento ameaçador com vizinhos.





Durante a investigação, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão, cumprido nesta quinta-feira. Segundo a Polícia Civil, durante as buscas, foram encontradas duas armas de fogo com o aposentado. O tipo e o calibre das armas apreendidas não foram informados.





O homem foi conduzido à Corregedoria, onde acabou autuado em flagrante. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional.