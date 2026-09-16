'Recebi US$ 5 mil para me mudar para área dos EUA de que nunca tinha ouvido falar'

Ela e os dois filhos se mudaram cerca de 3,2 mil km para o leste, para Muncie, no Estado de Indiana, uma cidade de 65 mil habitantes com universidade e muitas áreas abertas. A mudança foi feita com a ajuda de um programa que ofereceu US$ 5 mil (cerca de R$ 25,7 mil) para ajudar nos custos de transferência e atrair novos moradores.