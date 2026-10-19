Eleições: como cuidar do seu dinheiro em meio à incerteza do mercado

O resultado do primeiro turno das eleições presidenciais trouxe um otimismo imediato para o mercado financeiro. Com Flávio Bolsonaro (PL) terminando à frente do presidente Lula (PT), a reação da bolsa de valores foi de alta, enquanto o dólar caiu abaixo de R$ 5. Para os investidores, esse resultado indicou uma chance maior de aprovação de reformas e de um controle de gastos mais rígido nos próximos anos.
Nas últimas semanas, porém, pesquisas de institutos como Quaest e Datafolha começaram a apontar uma disputa bem mais apertada. Além disso, medidas econômicas e fiscais recentes tomadas pelo atual governo para tentar atrair o eleitorado, somadas a esse cenário de margem estreita nas pesquisas, deixaram o mercado financeiro ainda mais volátil e sensível do que o normalmente esperado para um período de eleição.
Para quem investe o próprio dinheiro, o mais importante agora não é tentar adivinhar quem vai vencer, mas sim proteger o patrimônio.
Entre as possibilidades de proteção, o dólar entra como uma ótima ferramenta. Ter uma parte do seu dinheiro guardada fora do país funciona exatamente como um seguro contra acidentes, se acontecer algum imprevisto na política e o mercado brasileiro balançar, a alta da moeda americana ajuda a cobrir as perdas e mantém o seu saldo protegido.
Para passar por este período com tranquilidade, vale a pena:
1. Não agir por impulso: vender seus investimentos com medo ou comprar correndo por empolgação costuma gerar prejuízos.
2. Deixar uma parte em investimentos seguros e fáceis de resgatar: isso garante dinheiro na mão caso surjam boas oportunidades logo após a eleição.
3. Ter uma proteção em dólar: um pequeno valor guardado em moeda forte traz paz de espírito diante de qualquer resultado da apuração.
Eleições são um momento de alta volatilidade no mercado, que gera boas oportunidades e armadilhas. A melhor estratégia é respeitar seu perfil de investidor, focar no crescimento de longo prazo e não fazer apostas arriscadas. Ajustar a carteira para garantir que o seu patrimônio continue seguro, independentemente de quem ganhe nas urnas.
Leia mais na coluna de João Pedro Prata