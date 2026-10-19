Eleições: como cuidar do seu dinheiro em meio à incerteza do mercado

O resultado do primeiro turno das eleições presidenciais trouxe um otimismo imediato para o mercado financeiro. Com Flávio Bolsonaro (PL) terminando à frente do presidente Lula (PT), a reação da bolsa de valores foi de alta, enquanto o dólar caiu abaixo de R$ 5. Para os investidores, esse resultado indicou uma chance maior de aprovação de reformas e de um controle de gastos mais rígido nos próximos anos.





Nas últimas semanas, porém, pesquisas de institutos como Quaest e Datafolha começaram a apontar uma disputa bem mais apertada. Além disso, medidas econômicas e fiscais recentes tomadas pelo atual governo para tentar atrair o eleitorado, somadas a esse cenário de margem estreita nas pesquisas, deixaram o mercado financeiro ainda mais volátil e sensível do que o normalmente esperado para um período de eleição.