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Eleições 2026

Quaest: Flávio tem 46% dos votos totais, contra 44% de Lula no 2º turno

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (14) mostra cenário de empate técnico entre os dois candidatos à Presidência

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 19:03

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

14 out 2026 às 19:03

BRASÍLIA - A primeira pesquisa Quaest para o segundo turno, divulgada nesta quarta-feira (14), mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, contra 44% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, ambos os candidatos estão em empate técnico.


Na última pesquisa, divulgada na véspera do primeiro turno, Flávio atingiu 44% das intenções de voto para o segundo turno, já Lula tinha 42%.


Ainda conforme o levantamento, o primeiro do instituto após o primeiro turno das eleições, 9% dos eleitores disseram que votarão em branco ou nulo no segundo turno, outros 1% se disseram indecisos.


A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

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