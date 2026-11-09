O peso de Atlas: até onde a economia brasileira consegue suportar?

O argumento do governo é que a nova tributação será neutra, ou seja, não aumentará a arrecadação total em relação ao PIB. Na teoria, faz sentido. Na prática, porém, a história é um pouco mais complicada.





Uma alíquota neutra para a arrecadação não significa, necessariamente, uma carga tributária neutra para todos os setores. A mudança na forma de cobrança pode redistribuir o peso dos impostos de maneira bastante desigual. O setor de serviços, por exemplo, especialmente aquele intensivo em mão de obra, tende a enfrentar uma pressão maior, já que possui menos possibilidades de gerar créditos tributários ao longo da cadeia produtiva.





Quando o custo de produzir aumenta, alguém precisa pagar essa conta. Parte dela pode ser absorvida pelas empresas, reduzindo margens e investimentos. Outra parte tende a chegar ao consumidor, pressionando os preços. O resultado pode ser mais um obstáculo para a inflação e, consequentemente, para a redução dos juros. Afinal, não adianta discutir crescimento econômico sem olhar para o custo de financiá-lo.





Esse cenário me faz lembrar de uma das obras mais conhecidas de Ayn Rand, A Revolta de Atlas. No romance, a autora constrói uma sociedade em que o Estado amplia continuamente suas exigências sobre aqueles que produzem, sob o argumento de atender a necessidades cada vez maiores. Aos poucos, empreendedores e agentes produtivos perdem os incentivos para continuar investindo, inovando e assumindo riscos. O resultado não é uma economia mais forte, mas uma sociedade que começa a sentir a ausência daqueles que sustentam sua capacidade de gerar riqueza.





Naturalmente, a realidade é muito mais complexa do que ficção, mas a provocação permanece válida: até que ponto é possível aumentar o peso sobre quem produz sem comprometer a própria capacidade de produção?