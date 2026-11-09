Jovem é preso e mais de 12 quilos de drogas são apreendidos em Cariacica

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil no bairro Novo Brasil, em Cariacica, na manhã de sábado (7). Na ação, foram apreendidos aproximadamente 12,5 quilos de entorpecentes, além de R$ 1.620 em dinheiro e uma balança de precisão.





Segundo a Polícia Civil, a operação foi realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), após semanas de investigação sobre um esquema de armazenamento e distribuição de drogas. Durante as diligências, os policiais identificaram que um dos investigados seria responsável por guardar os entorpecentes e realizar os repasses, enquanto outro estaria envolvido no recebimento de valores provenientes da comercialização.





Na abordagem, os policiais encontraram cigarros artesanais com cheiro de skunk com o suspeito. Ele admitiu que guardava drogas em casa e indicou onde o material estava escondido.





No imóvel, foram encontradas quatro barras de skunk. As buscas continuaram em outro endereço, no bairro Bela Aurora, também em Cariacica, onde os policiais localizaram mais drogas, dinheiro e uma balança de precisão. Ao todo, foram apreendidos cerca de 10 quilos de skunk, dois quilos de crack e meio quilo de cocaína.





O jovem foi levado à delegacia, autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.