Empresário do ES é achado morto no RJ após família receber pedido de resgate via Pix

O corpo do empresário capixaba Christiano Deorce Benedito, de 54 anos, foi localizado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na madrugada de sexta-feira (6), em uma cova rasa, no bairro Unamar, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Dono de uma madeireira, ele era de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, e estava desaparecido desde o dia 22 de outubro. Três pessoas foram presas pelo crime.
As investigações, segundo a polícia, começaram no dia 22 de
outubro após a comunicação do desaparecimento do empresário em Cabo Frio, acompanhada de pedidos de resgate via Pix encaminhados a familiares. Porém levantamentos de dados da Delegacia Antissequestro (DAS) comprovaram que a
vítima chegou ao Rio de Janeiro para realizar entregas comerciais e ficou
hospedada em um hotel, no bairro Aquarius, em Cabo Frio.
Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi atraída, entregue a traficantes da comunidade Aquarius, em Unamar, e executada por motivação estritamente patrimonial no dia 21 de outubro. Durante a apuração, os agentes desmascararam a farsa criada pelo bando para justificar a execução e confirmaram que a quadrilha queria obter R$ 4 mil em transferências forçadas e negociar a caminhonete da vítima por R$ 40 mil.
No decorrer das investigações, as equipes da Polícia Civil prenderam em flagrante duas mulheres por extorsão, responsáveis por fornecer a conta bancária e enviar as mensagens de cobrança simulando cativeiro.
No dia 27 de outubro, o gerente do tráfico local e executor direto do crime, Wallace Santos de Oliveira, conhecido como "WL", foi morto após disparar contra as equipes policiais durante cerco tático.
Já na última quinta-feira (5), os policiais capturaram um homem, apontado como coautor do crime, em um hotel no município de Saquarema. Ele confessou a ocultação do cadáver da vítima e indicou a localização exata de onde o corpo havia sido enterrado.
Na sexta-feira (6), a polícia, com apoio da perícia e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, desenterrou os restos mortais da vítima em uma cova rasa em um terreno em Unamar e recuperou a caminhonete roubada.
Um adolescente envolvido no esquema também foi formalmente identificado. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia e responderão pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e extorsão.
O corpo do empresário será velado neste domingo, a partir das 7h, no Memorial São Vicente, em Afonso Cláudio. O sepultamento acontecerá às 10h.