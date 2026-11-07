Empresário do ES é achado morto no RJ após família receber pedido de resgate via Pix

O corpo do empresário capixaba Christiano Deorce Benedito, de 54 anos, foi localizado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na madrugada de sexta-feira (6), em uma cova rasa, no bairro Unamar, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Dono de uma madeireira, ele era de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, e estava desaparecido desde o dia 22 de outubro. Três pessoas foram presas pelo crime.





As investigações, segundo a polícia, começaram no dia 22 de outubro após a comunicação do desaparecimento do empresário em Cabo Frio, acompanhada de pedidos de resgate via Pix encaminhados a familiares. Porém levantamentos de dados da Delegacia Antissequestro (DAS) comprovaram que a vítima chegou ao Rio de Janeiro para realizar entregas comerciais e ficou hospedada em um hotel, no bairro Aquarius, em Cabo Frio.





Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi atraída, entregue a traficantes da comunidade Aquarius, em Unamar, e executada por motivação estritamente patrimonial no dia 21 de outubro. Durante a apuração, os agentes desmascararam a farsa criada pelo bando para justificar a execução e confirmaram que a quadrilha queria obter R$ 4 mil em transferências forçadas e negociar a caminhonete da vítima por R$ 40 mil.