Skims, de Kim Kardashian, é criticada por vender caixa com elásticos de cabelo por mais de R$ 800

A Skims, marca de moda de Kim Kardashian, está viralizando no TikTok de uma forma não tão positiva. Usuários da rede estão ironizando o calendário do advento da grife, uma caixa de acessórios, vendida por US$ 148 (R$ 880 reais}.

Os usuários e consumidores criticam, nos vídeos -que já possuem milhões de visualizações-, o fato de o calendário vir com 12 itens que, segundo os relatos, não correspondem ao valor cobrado. Entre os produtos que vêm na caixa, estão alças de sutiã, chaveiros e presilhas de cabelo.

De origem alemã, o calendário do advento é uma tradição cristã que simboliza a contagem regressiva para o Natal. No TikTok, se tornou uma febre com vídeos mostrando versões recheadas com itens diversos como doces, brinquedos e produtos de beleza.

Apesar de ser produzido como objeto de consumo, o calendário do advento surgiu de forma simples. Inicialmente feito de papel, era vendido com pequenas imagens coloridas que podiam ser recortadas e coladas em 24 espaços de uma caixa de papelão. Só mais tarde surgiram os calendários com pequenas janelinhas contendo presentes.

Fundada em 2019, a Skims passou de um valor de US$ 1,6 bilhão (R$ 7,83 bilhões no câmbio atual) em 2021 para US$ 4 bilhões (quase R$ 20 bilhões) em 2024. No meio tempo, tornou-se a fornecedora oficial de roupas íntimas da equipe dos Estados Unidos para as Olimpíadas de Tóquio em 2021 e ganhou o Prêmio de Inovação de 2022 do Conselho de Estilistas de Moda da América. No mês passado, uma linha masculina foi lançada.

Kim Kardashian ao lado dos empreendedores de varejo Jens e Emma Grede, e hoje a marca é administrada por ela e Jens. Grede ficou como CEO e cuida do lado operacional. "Já eu cuido do visual, de todas as ideias, tecidos, ajustes. Eu sou o rosto desta marca", diz Kardashian.