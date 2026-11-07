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Cozinha brasileira

Carne-seca acevichada com feijão de corda e banana: a receita de Júlia Faria no Fest Gastronomia

Aula-show da chef do Daju Bistrô é uma das atrações de sábado (7) no evento realizado por A Gazeta
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 14:00

Prato da chef Júlia Faria para aula-show no Fest Gastronomia 2026
Carne-seca acevichada com feijão de corda e banana-da-terra. Foto: Acervo/Daju

Em sua aula-show no Fest Gastronomia 2026, a chef Júlia Faria, que comanda os restaurantes Daju Bistrô, em Vitória, e Solar da Praia, em Anchieta, se propõe a contar o que acontece quando ingredientes, memórias e ideias se encontram na cozinha. 


Sua receita, a carne-seca acevichada com feijão de corda e banana-da-terra, é apresentada com muita criatividade para inspirar o público. Confira abaixo a lista de ingredientes e as instruções de preparo.  

Carne seca acevichada, feijão de corda e banana-da-terra
Ingredientes: 
200g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada 
100g de feijão de corda cozido al dente 
1 banana-da-terra frita cortada em cubinhos 
2 cebolas roxas cortadas em julienne fina 
1 maço de coentro fresco picado
1 pimenta dedo-de-moça sem sementes 
200ml de suco de limão
50ml de azeite extravirgem
Sal 
100g de chips de banana-da-terra

Modo de preparo:
  1. Dessalgue a carne-seca, cozinhe até ficar macia e desfie finamente. Reserve e deixe esfriar.
  2. Cozinhe o feijão de corda até ficar al dente, mantendo os grãos íntegros. Escorra e deixe resfriar.
  3. Corte a banana-da-terra em cubinhos pequenos e uniformes, frite até dourar levemente e escorra. Reserve.
  4. Para o vinagrete, misture a cebola roxa, a pimenta dedo-de-moça, o suco de limão, o azeite e o coentro.
  5. Montagem: incorpore a carne-seca e o feijão-fradinho ao vinagrete. Ajuste acidez e sal e, em seguida, adicione delicadamente os cubinhos de banana. Sirva o prato frio, em pequenas porções, com chips de banana-da-terra para proporcionar crocância.
A chef Júlia Faria, do Daju Bistrô, em Vitória
A chef Júlia Faria comanda o Daju Bistrô, em Vitória. Foto: Reprodução/Instagram @dajubistro

FEST GASTRONOMIA 

Quando: 6, 7 e 8 de novembro de 2026

Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória  

Horários: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 23h

Entrada gratuita

Mais informações: @festgastronomia

Realização: A Gazeta.

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