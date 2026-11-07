Carne-seca acevichada com feijão de corda e banana: a receita de Júlia Faria no Fest Gastronomia

Em sua aula-show no Fest Gastronomia 2026, a chef Júlia Faria, que comanda os restaurantes Daju Bistrô, em Vitória, e Solar da Praia, em Anchieta, se propõe a contar o que acontece quando ingredientes, memórias e ideias se encontram na cozinha.
Sua receita, a carne-seca acevichada com feijão de corda e banana-da-terra, é apresentada com muita criatividade para inspirar o público. Confira abaixo a lista de ingredientes e as instruções de preparo.
- Dessalgue a carne-seca, cozinhe até ficar macia e desfie finamente. Reserve e deixe esfriar.
- Cozinhe o feijão de corda até ficar al dente, mantendo os grãos íntegros. Escorra e deixe resfriar.
- Corte a banana-da-terra em cubinhos pequenos e uniformes, frite até dourar levemente e escorra. Reserve.
- Para o vinagrete, misture a cebola roxa, a pimenta dedo-de-moça, o suco de limão, o azeite e o coentro.
- Montagem: incorpore a carne-seca e o feijão-fradinho ao vinagrete. Ajuste acidez e sal e, em seguida, adicione delicadamente os cubinhos de banana. Sirva o prato frio, em pequenas porções, com chips de banana-da-terra para proporcionar crocância.
FEST GASTRONOMIA
Quando: 6, 7 e 8 de novembro de 2026
Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Horários: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 23h
Entrada gratuita
Mais informações: @festgastronomia
Realização: A Gazeta.