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Xuxa defende João Lucas após genro sofrer ataques preconceituosos nas redes

Sasha Meneghel também apoiou o marido após os comentários sobre aparência e masculinidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 14:53

João Lucas, Sasha e Xuxa durante um desfile em São Paulo
João Lucas, Sasha e Xuxa durante um desfile em São Paulo Ronny Santos/Folhapress
Xuxa foi ao Instagram para sair em defesa do seu genro, o cantor João Lucas, 27, após ele ser alvo de comentários preconceituosos nas redes sociais. O músico, casado com Sasha Meneghel, foi chamado de "afeminado" e "frágil" pelo influenciador Pedro Ortega, ex-participante do reality De Férias com o Ex.
"Esse é o ser humano, o homem, o pai , o genro que eu pedi a Deus, pra minha filha, meu neto e pra mim, obrigada Deus e se possível coloque mais homens como o João no mundo e pode tirar esses preconceitos e mandar pra outro planetinha", comentou Xuxa em uma publicação no Instagram sobre o casal.
Na quinta-feira (5), a filha de Xuxa também demonstrou apoio ao marido. "That's my man" ("esse é o meu homem", em tradução livre), escreveu ao compartilhar uma publicação anterior do companheiro sobre masculinidade.
A polêmica começou na quarta-feira (4), quando Ortega publicou nos stories do Instagram um vídeo de João Lucas durante um evento. Ao comentar as imagens, o influenciador criticou a maneira como o artista se veste e se comporta, além de questionar sua masculinidade.
"Nada contra esse cara porque não conheço ele. Mas ele é o novo perfil de 'homem' de hoje em dia. Afeminado, frágil, comandado pela mulher e se vestindo que nem o Aladim, isso é a nova realidade", escreveu.
Ortega ainda ampliou as críticas e afirmou que a nova geração de homens estaria perdendo características que associa à masculinidade. As declarações provocaram reações negativas de internautas, que criticaram o teor das publicações.
Não é a primeira vez que João Lucas se posiciona publicamente sobre o assunto. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, também falou sobre os comentários homofóbicos que escuta desde a infância e contou que passou a estudar o tema para compreender a origem desse tipo de preconceito.
Diante da repercussão, João Lucas resgatou um vídeo publicado em 1º de março, no qual já havia abordado os ataques que recebe por não corresponder a padrões tradicionais de comportamento masculino. Ao republicar a gravação, escreveu: "Sempre bom lembrar".
No vídeo, o cantor questiona o uso de características associadas ao feminino como forma de ofender homens e relaciona esse comportamento à insegurança e ao machismo.
Sasha e João Lucas estão à epera do primeiro filho. A estilista anunciou no final de outubro que está grávida. Ela compartilhou nas redes sociais uma sequência de fotos do casal, entre elas imagens de um ultrassom e um registro em que o marido aparece beijando sua barriga.

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