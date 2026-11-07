Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/11/2026

As cartas “Os Enamorados”, “2 de Copas” e “3 de Copas” destacam a importância das conexões afetivas, enquanto “A Lua”, “O Eremita” e “A Sacerdotisa” convidam a ouvir a intuição e respeitar o próprio tempo. O conselho para este dia é encontrar equilíbrio entre o desejo de estar perto das pessoas e a necessidade de cuidar de si, bem como se lembrar de que relações saudáveis também precisam de sinceridade, liberdade e reciprocidade.