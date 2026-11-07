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Gastronomia

Hot dog coreano: veja como preparar esse petisco crocante na air fryer

Com uma casquinha dourada e recheio saboroso, essa é uma opção perfeita para variar o lanche
Portal Edicase

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Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 11:53

Hot dog coreano (Imagem: Nunung Noor Aisyah | Shutterstock)
Hot dog coreano Crédito: Imagem: Nunung Noor Aisyah | Shutterstock

Febre nas ruas da Coreia do Sul e nas redes sociais, o hot dog coreano conquistou o mundo com sua casquinha superdourada e crocante por fora e a salsicha macia por dentro. A boa notícia é que dá para preparar uma versão mais leve em casa, utilizando a air fryer e pouco óleo. Finalizado com ketchup e mostarda, ele vira um petisco perfeito para o fim de semana. Confira a receita a seguir!

Hot dog coreano na air fryer

Ingredientes

  • 4 salsichas
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha panko
  • Óleo em spray para borrifar
  • Sal a gosto
  • Ketchup e mostarda para servir

Modo de preparo

Seque bem as salsichas com papel-toalha e espete cada uma em um espeto de madeira, deixando uma parte livre para segurar. Em uma tigela alta, misture a farinha de trigo, o fermento, o açúcar, uma pitada de sal, o ovo e o leite, até obter uma massa lisa e encorpada, que adere ao ser levantada com a colher.

Mergulhe cada salsicha na massa, girando para cobrir toda a superfície. Em seguida, passe pela farinha panko, pressionando bem para empanar por completo. Borrife óleo sobre os espetos e preaqueça a air fryer a 200 °C. Disponha os hot dogs na cesta, sem encostar um no outro, e asse por 10 a 12 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes. Finalize com fios de ketchup e mostarda e sirva em seguida.

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