Hot dog coreano: veja como preparar esse petisco crocante na air fryer

Febre nas ruas da Coreia do Sul e nas redes sociais, o hot dog coreano conquistou o mundo com sua casquinha superdourada e crocante por fora e a salsicha macia por dentro. A boa notícia é que dá para preparar uma versão mais leve em casa, utilizando a air fryer e pouco óleo. Finalizado com ketchup e mostarda, ele vira um petisco perfeito para o fim de semana. Confira a receita a seguir!