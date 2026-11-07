Fusilli com ragu de linguiça e cogumelos: a receita de Juarez Campos no Fest Gastronomia

Com a assinatura do programa Chef de Alto Nível, exibido pela TV Globo, a aula-show do Juarez Campos no Fest Gastronomia 2026 tem como protagonista uma receita italiana: fusilli com ragu de linguiça e cogumelos - o tradicional molho boscaiola.
Acompanhe abaixo a lista de ingredientes, com suas respectivas quantidades, e as instruções de preparo passo a passo.
Ingredientes (6 porções):
- 500g de fusilli de grano duro
- 1 cebola média picada
- 1/2 cenoura picada
- 2 talos de aipo picado
- 4 dentes de alho em picadinho
- 600g de linguiça de porco (fresca ou defumada) já sem pele e sem gordura (pese já limpa)
- 2 xícaras de molho de tomate
- 3 colheres (sopa) de azeite
- 1/2 xícara de vinho branco ou tinto seco
- 20g de funghi porcini seco
- 500ml de caldo de carne
- 300g de cogumelos frescos (shiitake, paris, shimeji) laminados
- Sal e pimenta-do-reino
- 2 colheres (sopa) de salsa e cebolinha picadas e misturadas
- Azeite de ervas frescas
- Queijo grana padano ralado
Modo de preparo:
- Coloque os funghi porcini de molho em caldo de carne morno por 15 minutos. Em seguida, pique os funghi e reserve o caldo.
- Frite a linguiça e reserve.
- Refogue a cebola, a cenoura, o aipo e o alho.
- Acrescente o funghi porcini e os cogumelos frescos e refogue.
- Junte a linguiça frita e perfume com vinho.
- Adicione o caldo de funghi e o molho de tomate, deixando cozinhar em fogo baixo por 30 minutos, aproximadamente.
- Verifique o tempero e junte a salsa e a cebolinha.
- Sirva com o fusilli pré-cozido, regado com azeite de ervas e salpicado com queijo grana padano ralado.
FEST GASTRONOMIA
Quando: 6, 7 e 8 de novembro de 2026
Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Horários: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 23h
Entrada gratuita
Mais informações: @festgastronomia
Realização: A Gazeta.