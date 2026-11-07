Fusilli com ragu de linguiça e cogumelos: a receita de Juarez Campos no Fest Gastronomia

Com a assinatura do programa Chef de Alto Nível, exibido pela TV Globo, a aula-show do Juarez Campos no Fest Gastronomia 2026 tem como protagonista uma receita italiana: fusilli com ragu de linguiça e cogumelos - o tradicional molho boscaiola.





Acompanhe abaixo a lista de ingredientes, com suas respectivas quantidades, e as instruções de preparo passo a passo.