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Cozinha italiana

Fusilli com ragu de linguiça e cogumelos: a receita de Juarez Campos no Fest Gastronomia

Aula-show do professor, chef e comentarista da CBN Vitória traz como protagonista o tradicional molho boscaiola
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 15:00

Fusilli com molho à boscaiola e linguiça do chef Juarez
Fusilli à boscaiola: molho contém linguiça e cogumelos. Foto: Carlos Alberto Silva

Com a assinatura do programa Chef de Alto Nível, exibido pela TV Globo, a aula-show do Juarez Campos no Fest Gastronomia 2026 tem como protagonista uma receita italiana: fusilli com ragu de linguiça e cogumelos - o tradicional molho boscaiola. 


Acompanhe abaixo a lista de ingredientes, com suas respectivas quantidades, e as instruções de preparo passo a passo. 

Fusilli com ragu de linguiça e cogumelos (à boscaiola)

Ingredientes (6 porções):

  • 500g de fusilli de grano duro
  • 1 cebola média picada
  • 1/2 cenoura picada
  • 2 talos de aipo picado
  • 4 dentes de alho em picadinho
  • 600g de linguiça de porco (fresca ou defumada) já sem pele e sem gordura (pese já limpa)
  • 2 xícaras de molho de tomate
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • 1/2 xícara de vinho branco ou tinto seco
  • 20g de funghi porcini seco
  • 500ml de caldo de carne
  • 300g de cogumelos frescos (shiitake, paris, shimeji) laminados
  • Sal e pimenta-do-reino
  • 2 colheres (sopa) de salsa e cebolinha picadas e misturadas
  • Azeite de ervas frescas
  • Queijo grana padano ralado


Modo de preparo:

  1. Coloque os funghi porcini de molho em caldo de carne morno por 15 minutos. Em seguida, pique os funghi e reserve o caldo. 
  2. Frite a linguiça e reserve. 
  3. Refogue a cebola, a cenoura, o aipo e o alho. 
  4. Acrescente o funghi porcini e os cogumelos frescos e refogue. 
  5. Junte a linguiça frita e perfume com vinho.
  6. Adicione o caldo de funghi e o molho de tomate, deixando cozinhar em fogo baixo por 30 minutos, aproximadamente. 
  7. Verifique o tempero e junte a salsa e a cebolinha. 
  8. Sirva com o fusilli pré-cozido, regado com azeite de ervas e salpicado com queijo grana padano ralado.  

Juarez Campos, professor e chef de cozinha
Juarez Campos comanda a Casa do Chef Juarez, em Santa Lúcia, Vitória. Foto: Vitor Jubini

FEST GASTRONOMIA 

Quando: 6, 7 e 8 de novembro de 2026

Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória  

Horários: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 23h

Entrada gratuita

Mais informações: @festgastronomia

Realização: A Gazeta.

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