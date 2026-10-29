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Menu variado

De frango frito japonês a gelato de pudim: o que comer nos restaurantes do Fest Gastronomia 2026

Conheça os pratos e as sobremesas da praça de alimentação do evento, realizado por A Gazeta de 6 a 8 de novembro no Shopping Vitória. Entrada é gratuita
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 19:16

Em sua quarta edição, programada para os dias 6, 7 e 8 de novembro no Shopping Vitória, com entrada gratuita, o Fest Gastronomia seguirá reunindo o que há de melhor para comer e beber no Espírito Santo. 


Além dos campeões na votação popular do Prêmio HZ Gastrô, que subirão ao palco para receber seus troféus na noite de abertura, quatro restaurantes e duas gelaterias capixabas de renome também já garantiram presença no evento. Esses seis estabelecimentos convidados farão parte da praça de alimentação, com cardápios especiais de dar água na boca. 


A pizzaria Don Camaleone, o italiano Preferito, o asiático Mercearia Liberdade e o badalado Petiscos das Meninas terão para venda petiscos e pratos principais em duas faixas de preço: R$ 39 e R$ 58. Na hora da sobremesa, a escolha ficará entre as gelaterias Barutti e Tofoli. Veja em detalhes abaixo. 

RESTAURANTES E GELATERIAS 
Forneria Don Camaleone

Presente no Fest Gastronomia desde a primeira edição, a pizzaria tricampeã do Prêmio HZ Gastrô terá no cardápio três sabores tradicionais e dois especiais. A começar pelas redondas tradicionais, que vão custar R$ 39 cada uma, a lista inclui Marguerita Speciali, Calabresa e Catupiry com Frango. As especiais (R$ 58 cada uma) são a Buongiorno (molho de tomate, muçarela de búfala, presunto de parma, straciatella e raspas de limão siciliano) e a Pancetta (molho de tomate, muçarela, brie, bacon e mel). Mais informações: @doncamaleone.

Pizzas da forneria Don Camaleone para o Fest Gastronomia 2026
Pizzas Margherita Speciali, Catupiry com Frango e Calabresa. Foto: Acervo/Don Camaleone
Mercearia Liberdade

Referência em culinária asiática no Espírito Santo, a Mercearia Liberdade faz sua estreia no Fest Gastronomia com três clássicos ao estilo japonês. No combo Karaage + Gyoza (R$ 39) estão dois deles: o tradicional frango frito crocante e o pastelzinho à moda nipônica com recheio de carne suína. A opção de prato, por sua vez, é o yakisoba misto, de filé mignon e frango (R$ 58, individual). Mais informações: @mercearialiberdade.  

Yakisoba misto da Mercearia Liberdade para o Fest Gastronomia 2026
Yakisoba misto. Foto: Acervo/Mercearia Liberdade
Combo de gyoza e karaague da Mercearia Liberdade para o Fest Gastronomia 2026
Combo de gyoza e karaage (frango frito ao estilo japonês). Foto: Acervo/Mercearia Liberdade
O Quintal Parrilla

Presente no Fest Gastronomia desde a primeira edição, o restaurante especializado em carnes na parrilha terá como opção para petiscar sua famosa coxinha de costela, crocante por fora e suculenta por dentro (R$ 39 a porção quatro unidades). A estrela do cardápio será o ancho na brasa, acompanhado por farofinha e vinagrete (R$ 58, individual). Mais informações: @oquintalparrillabar.

Ancho na brasa com farofa e vinagrete do O Quintal Parrilla para o Fest Gastronomia 2026
Ancho na brasa com farofa e vinagrete. Foto: Acervo/O Quintal
Coxinha de costela do O Quintal Parrilla para o Fest Gastronomia 2026
Coxinhas de costela. Foto: Acervo/O Quintal
Preferito Restaurante

O restaurante italiano do chef Orlando Nardi retorna à praça de alimentação do Fest com um sanduíche e uma massa. O panino vem recheado com porpetas e fonduta de grana padano (R$ 39). O casarecce, por sua vez, é preparado com molho alfredo, à base de manteiga e queijo, e finalizado em uma peça inteira de grana padano (R$ 58, individual). Mais informações: @preferitorestaurante

Casarecce com Molho Alfredo do Preferito para o Fest Gastronomia 2026
Casarecce com molho alfredo. Foto: Acervo/Preferito
Panino com polpette e fonduta de grana padano do Preferito para o Fest Gastronomia 2026
Panino com porpetas e fonduta de grana padano. Foto: Acervo/Preferito
Petisco das Meninas

O premiado Petisco das Meninas vai representar o balneário de Manguinhos, Serra, na praça de alimentação do Fest. Para sua estreia, o botequim levará uma proposta ao estilo terra e mar, composta por torresmo crocante de barriga suína (R$ 39) e por minimoranga gratinada, recheada de camarão e queijo cremoso (R$ 58). Mais informações: @petiscodasmeninas

Minimoranga recheada com camarão e queijo do Petisco das Meninas para o Fest Gastronomia 2026
Minimoranga recheada com camarão e queijo. Foto:  Acervo/Petisco das Meninas
Gelateria Barutti

Bicampeã do Prêmio HZ Gastrô na categoria Sorveteria, a Barutti vai levar seus famosos gelatos e picolés de gelato para o Fest Gastronomia. O copinho pequeno, com até dois sabores à escolha, vai custar R$ 22. Já a casquinha com uma bola vai sair por R$ 23, e cada Picolé Absurdo será vendido por R$ 28. Mais informações: @baruttigelato.     

Picolé de gelato da sorveteria Barutti para o Fest Gastronomia 2026
Picolé Absurdo. Foto: Acervo Barutti
Gelato Tofoli

Direto de Santa Teresa, a Tofoli Gelato fará sua estreia no evento com a vitrine recheada dos sabores mais pedidos da marca. Pistache, pudim, caramelo salgado, chocolate de origem, cheesecake com frutas vermelhas e laranja com mel e gengibre (sem leite) estão entre as opções, que no copo P sairão por R$ 18, com até dois sabores, e no copo M por R$ 25, com até três sabores. Mais informações: @tofoli.gelato.      

Gelato Tofoli participa do Fest Gastronomia 2026
Gelato de chocolate. Foto: Acervo/Tofoli
BAR - CERVEJAS, VINHOS E DRINQUES

O bar do Fest Gastronomia estará recheado com diferentes estilos de bebida, e o brinde está garantido com vinhos e espumantes da Casa Perini, coquetéis do Don Camaleone e cervejas da Azzurra (chope artesanal produzido em Pedra Azul) e Chopp Go (multimarcas). Conheça opções das cervejarias:


Azzurra - Pilsen, low carb, IPA, Catharina Sour com pitaya e goiaba, Red Ale e chope de vinho. Quanto: a partir de R$ 15.  

Chopp Go - Chopes Brahma, Heineken, BG Bruder (zero açúcar e carboidratos), Seahop Pilsen e de vinho e IPA Bruder. Quanto: a partir de R$ 15.

Programação 

SEXTA-FEIRA (06/11) - das 17h às 23h


Palco Principal

17h - Abertura do evento

18h30 às 19h30 - Cerimônia de premiação | 4º Prêmio HZ Gastrô

20h30 às 22h30 - Picnic Dogs + Nano Vianna


Palco Gastrô Extrabom

19h30 às 20h30 - Marcos Bifão


Unidade Móvel Senac Gastronomia

18h às 19h - Pitaca de banana verde com tilápia, com as chefs Mariana Salim e Luciana Dalarmelina   

19h30 às 20h30 - Bolinho de umbigo de banana + drinque, com os chefs Mariana Salim e Moisés Rocha  

23h - Encerramento.


SÁBADO (07/11) - das 11h às 23h


Palco principal

11h - Abertura do evento

14h às 14h50 - Aula-show com a chef Júlia Faria (Daju Bistrô), com a assinatura do programa "Que Apetite!", da TV Gazeta

15h às 15h50 - Aula-show com o chef Juarez, com a assinatura do programa "Chef de Alto Nível", da TV Globo. Receita: Fusilli com Ragu de Linguiça alla Boscaiola

17h30 às 19h - Luísa Dutra canta Rita Lee

21h às 23h - Duets + Kessy Borges + Dona Fran + Saulo Simonassi


Palco Gastrô Extrabom

13h às 14h - JR Bocca

16h às 17h - Leo Norbim

19h às 20h - Ferna

20h às 21h - Marcelo Ribeiro


Unidade Móvel Senac Gastronomia

13h às 14h - Oficina de culinária infantil - Salada de frutas, com o chef Bruno Déde

14h30 às 15h30 - Tripinha com café especial, com os chefs Elisangela D’Angeli e Moisés Rocha

16h às 17h - Oficina de culinária infantil - Minipizza, com a chef Glauciane Silva

17h30 às 18h30 - Croquete de aipim com recheio de camarão e chutney de abacaxi + drinque, com os chefs Glauciane Silva e Moisés Rocha

19h às 20h - Flan do Bar Santos: O Centro de Vitória em Foco, com o chef Bruno Déde

20h30 às 21h30 - Costelinha “Pinga e Frita” + drinque, com as chefs Mariana Salim e Moisés Rocha

Encerramento - 23h


DOMINGO (08/11) - das 11h às 23h


Palco principal

11h - Abertura do evento 

13h às 13h50 - Aula-show a confirmar

14h às 14h50 - Aula-show com a sommelière Nádia Alcade e o chef Orlando Nardi, do restaurante Preferito. Tema: Harmonização de vinhos Casa Perini com queijos e

massas

16h às 17h30 - Samba 522

20h às 22h - Ubando + André Prando


Palco Gastrô Extrabom

15h às 16h - Sol Pessoa

17h30 às 18h30 - Fábio Pinel

18h30 às 19h30 - Diego Lyra


Unidade Móvel Senac Gastronomia

13h às 14h - Oficina de culinária infantil: Casadinho, com a chef Elisangela D’Angeli

14h30 às 15h30 - Bolo Ladrão, com a chef Glauciane Silva

16h às 17h - Oficina de culinária infantil: Bolo gelado, com a chef Glauciane Silva

17h30 às 18h30 - Muxá, com a chef Elisangela D’Angeli

19h às 20h - Empadinha artesanal de rabo de boi, com a chef Elisangela D’Angeli

20h30 às 21h30 - Muma de siri, com o chef Bruno Déde

23h - Encerramento.

FEST GASTRONOMIA 

Quando: 6, 7 e 8 de novembro de 2026

Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória  

Horários: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 23h

Entrada gratuita

Mais informações: @festgastronomia

Realização: A Gazeta.

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