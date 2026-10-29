Selena Gomez diz que estava viciada em vape; entenda riscos

Ao longo do século 20, o cigarro foi vendido como sinônimo de charme. Nas guerras mundiais, fez parte das rações dos soldados. Nos anos 1940 e 1950, virou símbolo de elegância e mistério nas mãos das estrelas de Hollywood. Nas décadas seguintes, a publicidade o associou à liberdade, à juventude e ao sucesso, mirando inclusive mulheres e adolescentes. Só a partir dos anos 1970 e 1980, com as pesquisas sobre câncer e doenças cardiovasculares e as restrições à propaganda, essa imagem começou a ruir. Campanhas antitabagistas fizeram fumar parecer feio, e muitas crianças cresceram cobrando dos pais que largassem o cigarro. Boa parte dessa geração, que hoje se preocupa com alimentação, treino e qualidade de vida, torce o nariz para o cigarro comum. Mas não para o vape.





O cigarro eletrônico chegou como o mesmo mal, só que com uma embalagem colorida e cheirinho de uva. E o apelo funciona. “Eu vejo muito paciente falando: ‘Eu odeio cigarro, mas uso vape’. É um negócio que veio mascarado de bonitinho”, conta a pneumologista Jéssica Polese. Para ela, é a indústria do tabaco repetindo a velha estratégia com uma nova roupagem. “Eles colocam a embalagem cor-de-rosa, é tudo divertido, tudo lindo, como se fosse algo natural, o que não é”, critica.





Os números mostram o resultado. Segundo uma pesquisa do A.C. Camargo Cancer Center com a Nexus, divulgada pelo jornal O Globo, a Geração Z é hoje a faixa etária que mais fuma no país. São 19% dos jovens de 16 a 24 anos que se declaram fumantes, somando cigarros comuns e eletrônicos, acima da média nacional, de 17%.