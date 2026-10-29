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Trânsito

Adolescente cai da garupa de moto e morre atropelada por ônibus no ES

Jovem de 15 anos estava em motocicleta conduzida pela mãe quando sofreu o acidente em Castelo, nesta quinta-feira (29)

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 20:42

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

29 out 2026 às 20:42
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Adolescente de 15 anos morre após cair de Biz e ser atropelada por ônibus em Castelo Crédito: Redes Socias 

Uma adolescente de 15 anos morreu na tarde desta quinta-feira (29), após cair da garupa de uma motocicleta e ser atropelada por um ônibus de uma faculdade, em Castelo, no Sul do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, a jovem estava na garupa de uma Honda Biz conduzida pela mãe quando caiu do veículo. Em seguida, foi atingida pelo ônibus, que passou por cima dela.


Ainda de acordo com a PM, o motorista do coletivo permaneceu no local até a chegada dos policiais. As circunstâncias que levaram à queda da adolescente não foram esclarecidas.


A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para fornecer mais informações sobre a ocorrência, mas não havia respondido até a publicação da matéria.

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