Adolescente cai da garupa de moto e morre atropelada por ônibus no ES

Uma adolescente de 15 anos morreu na tarde desta quinta-feira (29), após cair da garupa de uma motocicleta e ser atropelada por um ônibus de uma faculdade, em Castelo, no Sul do Espírito Santo.





Segundo a Polícia Militar, a jovem estava na garupa de uma Honda Biz conduzida pela mãe quando caiu do veículo. Em seguida, foi atingida pelo ônibus, que passou por cima dela.





Ainda de acordo com a PM, o motorista do coletivo permaneceu no local até a chegada dos policiais. As circunstâncias que levaram à queda da adolescente não foram esclarecidas.





A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para fornecer mais informações sobre a ocorrência, mas não havia respondido até a publicação da matéria.