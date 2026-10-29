Mulher tem bike elétrica furtada em Vitória e descobre venda em marketplace

Uma mulher de 32 anos teve a bicicleta elétrica furtada na última sexta-feira (23), após sair do trabalho na Avenida Marechal Campos, no bairro de Lourdes, em Vitória. Ao procurar o veículo em um site de vendas, descobriu que a bike havia sido anunciada e já estava vendida por um valor abaixo do preço de mercado.





A vítima registrou um boletim de ocorrência e entrou em contato com o homem responsável pelo anúncio, que informou ter outros modelos disponíveis. Ela, então, combinou um encontro com o suposto vendedor em um endereço próximo à Delegacia do 2º Distrito, na Ilha de Santa Maria, em Vitória, sob o pretexto de conhecer outras bicicletas.





Segundo o delegado Fábio Simas, em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, policiais acompanharam a situação e se aproximaram do homem quando ele chegou ao local. O suspeito conseguiu fugir, mas uma bicicleta elétrica foi apreendida.





Nesta quinta-feira (29), uma denúncia sobre um caso semelhante levou os policiais ao bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. No local, foram apreendidas outras quatro bicicletas elétricas, todas sem as baterias.