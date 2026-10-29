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Esquema criminoso

Mulher tem bike elétrica furtada em Vitória e descobre venda em marketplace

Vítima encontrou anúncio do veículo em site de vendas; Polícia Civil investiga possível esquema de furtos e apreendeu cinco bicicletas na Grande Vitória

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 20:53

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

29 out 2026 às 20:53
Bicicletas elétricas foram apreendidas após denúncia PCES/Divulgação

Uma mulher de 32 anos teve a bicicleta elétrica furtada na última sexta-feira (23), após sair do trabalho na Avenida Marechal Campos, no bairro de Lourdes, em Vitória. Ao procurar o veículo em um site de vendas, descobriu que a bike havia sido anunciada e já estava vendida por um valor abaixo do preço de mercado.


A vítima registrou um boletim de ocorrência e entrou em contato com o homem responsável pelo anúncio, que informou ter outros modelos disponíveis. Ela, então, combinou um encontro com o suposto vendedor em um endereço próximo à Delegacia do 2º Distrito, na Ilha de Santa Maria, em Vitória, sob o pretexto de conhecer outras bicicletas. 


Segundo o delegado Fábio Simas, em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, policiais acompanharam a situação e se aproximaram do homem quando ele chegou ao local. O suspeito conseguiu fugir, mas uma bicicleta elétrica foi apreendida.


Nesta quinta-feira (29), uma denúncia sobre um caso semelhante levou os policiais ao bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. No local, foram apreendidas outras quatro bicicletas elétricas, todas sem as baterias.

Bikes furtadas ou roubadas na Grande Vitória eram vendidas em marketplace PCES/Divulgação

A Polícia Civil investiga a possível existência de um esquema de furto e comercialização de bicicletas elétricas, com divisão de tarefas entre os envolvidos. 


“A investigação é inicial, ainda vamos tentar entender todos os fatos, mas, a priori, é uma organização criminosa. Alguns indivíduos são responsáveis por subtrair as bikes, outros por fazer a coleta e outros ficam responsáveis por vendê-las e anunciá-las em alguns sites…”, explicou Simas.


De acordo com o delegado, além de esclarecer o funcionamento do possível esquema, os policiais trabalham para identificar os verdadeiros proprietários das bicicletas apreendidas e providenciar a devolução dos veículos.


Simas também alertou para os riscos de comprar bicicletas elétricas em sites de vendas sem verificar a procedência. Segundo ele, preços muito abaixo dos praticados no mercado podem indicar irregularidades, e até mesmo notas fiscais apresentadas pelos vendedores podem ser falsificadas.

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