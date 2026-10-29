PM prende suspeito e recupera equipamentos de igreja furtada em Vila Velha

Equipamentos de sonorização furtados da Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Vila Velha, na última terça (27), foram recuperados na noite de quarta-feira (28). Além dos materiais, um jovem, de 19 anos, foi preso e encaminhado ao sistema prisional.





De acordo com a Polícia Militar, as equipes intensificaram as buscas em locais já conhecidos pelo recorrente comércio de ilícitos, após informações levantadas pelo serviço de inteligência da Unidade indicando que a igreja havia sido invadida e furtada.





Os militares, durante patrulhamento no bairro Divino Espírito Santo, foram até uma residência abandonada e avistaram o jovem tentando fugir, pulando o muro do imóvel. Ele foi alcançado em um beco próximo.





Posteriormente, os militares realizaram buscas na casa e encontraram uma mesa de som, duas caixas de som e cabos de áudio, além de um simulacro de arma de fogo. Segundo a corporação, uma representante da paróquia esteve na delegacia e reconheceu os equipamentos como sendo os mesmos furtados da instituição religiosa.





O suspeito sofreu cortes nas mãos durante a fuga e foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Glória para atendimento médico. Após alta, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pela Polícia Civil por receptação e foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.