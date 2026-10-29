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Crime

PM prende suspeito e recupera equipamentos de igreja furtada em Vila Velha

Publicado em

29 out 2026 às 11:50
PMES recupera equipamentos de sonorização furtados de igreja em Vila Velha
PMES recupera equipamentos de sonorização furtados de igreja em Vila Velha Divulgação | Polícia Militar

Equipamentos de sonorização furtados da Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Vila Velha, na última terça (27), foram recuperados na noite de quarta-feira (28). Além dos materiais, um jovem, de 19 anos, foi preso e encaminhado ao sistema prisional. 


De acordo com a Polícia Militar, as equipes intensificaram as buscas em locais já conhecidos pelo recorrente comércio de ilícitos, após informações levantadas pelo serviço de inteligência da Unidade indicando que a igreja havia sido invadida e furtada.  


Os militares, durante patrulhamento no bairro Divino Espírito Santo, foram até uma residência abandonada e avistaram o jovem tentando fugir, pulando o muro do imóvel. Ele foi alcançado em um beco próximo.


Posteriormente, os militares realizaram buscas na casa e encontraram uma mesa de som, duas caixas de som e cabos de áudio, além de um simulacro de arma de fogo. Segundo a corporação, uma representante da paróquia esteve na delegacia e reconheceu os equipamentos como sendo os mesmos furtados da instituição religiosa.


O suspeito sofreu cortes nas mãos durante a fuga e foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Glória para atendimento médico. Após alta, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pela Polícia Civil por receptação e foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Crimes

Foragido por homicídio e ocultação de cadáver no Sul do ES é preso no Pará

Publicado em 29/10/2026 às 11:52
Petricio Colli Secchin foi encontrado no Pará
Petricio Colli Secchin foi encontrado no Pará, na quarta-feira (28) Crédito: Divulgação | PCES

Um homem procurado pela Justiça por crimes como homicídio e ocultação de cadáver no Sul do Espírito Santo foi preso na quarta-feira (28), em Paragominas, no Pará. Petricio Colli Secchin foi localizado em uma ação integrada entre as polícias civis dos dois estados, com participação do Centro de Inteligência e Análise Telemática Norte (CIAT-Norte).


Segundo a Polícia Civil, o homem tinha três mandados de prisão. Um deles era preventivo, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Outro foi expedido após condenação definitiva pelo Tribunal do Júri a 19 anos e 10 meses de prisão por homicídio qualificado e furto.


O terceiro mandado era referente a uma condenação por porte ilegal de arma de fogo, com pena de quatro anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto.


Petricio foi encontrado no bairro Jardim América e não ofereceu resistência durante a abordagem. Ele foi encaminhado à autoridade competente para os procedimentos legais e permanece no sistema prisional do Pará. Uma possível transferência para o Espírito Santo depende de decisão judicial.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
José de Anchieta

Adolescente de 17 anos é morto a tiros e namorada fica ferida na Serra

Publicado em 29/10/2026 às 07:44
Adolescente de 17 anos é morto a tiros e namorada fica ferida na Serra
Adolescente de 17 anos é morto a tiros e namorada fica ferida na Serra Leitor A Gazeta

Um adolescente identificado como Ravy dos Santos de Oliveira, de 17 anos, foi morto a tiros, e a namorada dele, de 26 anos, ficou ferida na noite de quarta-feira (28), no bairro José de Anchieta, na Serra.


Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática recebeu informações sobre disparos de arma de fogo em uma região conhecida como Morro de Pedra. Ao chegar ao local, os militares encontraram Ravy caído no chão, já sem vida.


A namorada do adolescente foi atingida nas costas e socorrida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. De acordo com a PM, o estado de saúde dela era estável.


A jovem contou aos policiais que estava em uma bicicleta com o namorado quando um carro cinza parou no local. Em seguida, um homem, de aproximadamente 50 anos, desceu do veículo e atirou contra o casal. Segundo o relato, o suspeito vestia um colete laranja.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Crimes variados

Operação no Sul do ES prende 15 pessoas e apreende armas e drogas

Publicado em 29/10/2026 às 07:22

A Operação Hexágono, realizada pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (29), resultou na prisão de 15 pessoas e na apreensão de armas, munições e drogas em municípios da região Sul do Espírito Santo. A ação mobilizou 153 policiais militares, 53 viaturas e uma aeronave, com apoio da Polícia Civil em levantamentos relacionados a parte dos alvos.


Do total de 38 mandados de prisão previstos, 10 resultaram na localização e prisão ou recaptura dos procurados até a última atualização desta matéria. Outras cinco pessoas foram presas em flagrante durante as diligências. A operação também cumpriu os oito mandados de busca e apreensão previstos.


Entre os materiais apreendidos estão duas armas de fogo, 42 munições, cerca de 400 gramas de entorpecentes, outras porções de maconha e cocaína, um litro de loló, nove celulares, três balanças de precisão, dinheiro e materiais utilizados para acondicionar drogas. Uma das armas é uma pistola calibre 9 mm, localizada no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.


Os mandados estavam relacionados a crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo, furto, estupro, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva, entre outras infrações. Segundo a PM, a operação tem como objetivo localizar pessoas procuradas pela Justiça, cumprir determinações judiciais e intensificar o policiamento em áreas estratégicas da região. 


O balanço é parcial e poderá ser atualizado após a conclusão das diligências.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Uma aposta leva R$ 324 milhões na Mega-Sena; 4 bateram "na trave" no ES

Publicado em 29/10/2026 às 06:52

Uma aposta de Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas do Concurso 3.077 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira (28), e faturou prêmio de R$ 324 milhões.  Os números sorteados foram : 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.


No Espírito Santo, quatro apostas (Afonso Cláudio, Ecoporanga, Serra e Vitória) fizeram a quina. As de Afonso Cláudio e Ecoporanga, que fizeram um cartão simples, de seis números, vão receber, cada, R$ 32 mil. Já a aposta feita na Serra, que fez um cartão com 8 números, vai receber R$ 96 mil. A aposta feita na Capital, um bolão com 10 cotas e sete números marcados, vai receber R$ 64 mil.


O próximo concurso será nesta quinta-feira (29). Até sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos. A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.


Com informações da Agência Brasil

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Pontal das Garças

Submetralhadora é encontrada dentro de máquina de lavar em Vila Velha

Publicado em 28/10/2026 às 16:44
PMES apreende submetralhadora escondida dentro de máquina de lavar em Vila Velha
PMES apreende submetralhadora escondida dentro de máquina de lavar em Vila Velha Divulgação | PM

Uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, calibre .380, foi encontrada escondida dentro de uma máquina de lavar no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, na madrugada de quarta-feira (28). A arma foi localizada pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. Um jovem de 18 anos foi detido. 


Além da submetralhadora, os policiais apreenderam 15 munições. Segundo a Polícia Militar, o suspeito afirmou ter adquirido a arma para proteger a própria vida e a de familiares, após receber ameaças de pessoas ligadas ao tráfico de drogas no bairro Ibes, na região conhecida como Favelinha, também em Vila Velha.


O jovem foi encaminhado à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Carreta com carga de ração tomba e deixa três feridos em Aracruz

Publicado em 28/10/2026 às 14:08
Todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital
Duas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser desencarceradas pelos bombeiros Crédito: Divulgação | CBMES

Três pessoas ficaram feridas após uma carreta tombar na manhã desta quarta-feira (28), na região de Grapoama, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser desencarceradas. Elas sofreram escoriações devido à compressão do corpo. A terceira conseguiu sair do veículo sozinha.


As três vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.


A carreta transportava sacos de ração, que ficaram espalhados pelo local. De acordo com os bombeiros, as polícias Civil e Militar não foram acionadas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Jovem de 19 anos é baleada por dupla em moto em Conceição da Barra

Publicado em 28/10/2026 às 14:05

Uma jovem de 19 anos ficou ferida após ser baleada por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta na madrugada desta quarta-feira (28), no bairro Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O caso é investigado pela Polícia Civil, e nenhum suspeito havia sido detido até a publicação desta reportagem.


Segundo a Polícia Militar, a jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ao pronto atendimento do município. Depois, foi transferida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.


Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia 181, pelo site oficial ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181. O anonimato é garantido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vídeo

Ônibus escolar pega fogo em Governador Lindenberg

Publicado em 28/10/2026 às 12:59

Um ônibus escolar pegou fogo na localidade de Córrego do Ouro, distrito de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (28). Segundo informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroesteo incêndio aconteceu enquanto o veículo seguia para buscar alunos que seriam levados à escola, em Novo Brasil. Não havia crianças no ônibus. As causas do fogo ainda são desconhecidas.


O prefeito de Governador Lindenberg, Leonardo Prando Finco, informou à reportagem que os alunos não conseguiram chegar à escola no turno da manhã. Para o período da tarde, outro ônibus foi disponibilizado para transportar os estudantes.


Segundo a prefeitura, o veículo pertence a uma empresa privada que presta serviços ao município. A administração municipal informou ainda que a empresa está regular e mantém a documentação, as manutenções e as vistorias em dia.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tráfico

Homem é preso com 1,2 kg de crack e prensa para drogas em Cachoeiro

Publicado em 28/10/2026 às 12:10
Mais de 1 kg de crack foi apreendido em Cachoeiro de Itapemirim
Mais de 1 kg de crack foi apreendido em Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar

Um homem de 33 anos foi preso com 1,240 quilo de crack e equipamentos usados no preparo de drogas no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o material foi encontrado na casa do suspeito durante um patrulhamento tático, após a equipe receber informações sobre tráfico na região.


Além da droga, os policiais apreenderam uma prensa, uma balança de precisão, um liquidificador e diversos materiais utilizados no preparo, fracionamento e embalagem de entorpecentes.


O suspeito foi levado à 7ª Delegacia Regional, junto com o material apreendido. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Mulher de 31 anos morre após batida entre moto e carro em Jaguaré

Publicado em 28/10/2026 às 12:03
Acidente aconteceu na tarde de terça-feira (27)
Carro envolvido no acidente que matou uma motociclista em Jaguaré
 Crédito: Leitor | AG

Uma mulher de 31 anos morreu após a motocicleta que conduzia se envolver em um acidente com um carro na estrada do Giral, na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, ela foi socorrida com vida, mas morreu após dar entrada no hospital.


O motorista do carro, de 66 anos, relatou à PM que seguia no sentido Jaguaré–Giral e, ao fazer uma curva, encontrou a motocicleta na contramão. De acordo com a versão apresentada por ele, a batida atingiu a parte frontal esquerda do veículo. Após a colisão, a motociclista caiu e ficou desacordada.


O motorista fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool, e foi conduzido à delegacia. A Polícia Civil informou que ele foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Segundo a corporação, ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante.


O corpo da vítima foi recolhido no hospital, no Centro de Jaguaré, e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para exame de necropsia. O caso será investigado pela Delegacia de Jaguaré.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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