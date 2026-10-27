Adolescente suspeito de matar homem em barbearia de Guaçuí se entrega à polícia

Um adolescente suspeito de matar Pablo Rodrigues Cunha, de 32 anos, dentro de uma barbearia no Centro de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, se apresentou à polícia na manhã desta terça-feira (27), uma semana após o crime. O homicídio interrompeu um período de mais de 500 dias sem registros de assassinatos no município.





Segundo a Polícia Militar, o adolescente compareceu à 6ª Delegacia Regional de Alegre acompanhado dos pais e de um advogado, para cumprir uma decisão judicial que determinou sua internação provisória.





Pablo estava em uma barbearia quando, segundo as informações da investigação, o adolescente teria entrado no estabelecimento e atirado contra ele. A vítima morreu no local. Após o crime, o suspeito teria fugido e se apresentou às autoridades nesta terça-feira (27).