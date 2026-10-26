"Nossa cidade está de luto", diz prefeito de Guaçuí após mortes em Guarapari

O prefeito Vagner Rodrigues, de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, lamentou a morte de três pessoas da cidade em um acidente na Rodovia do Sol, em Setiba, Guarapari, na manhã desta segunda-feira (26). Entre as vítimas estão uma criança de 7 anos, identificada como Anna Liz Magalhaes Fernandes Silva, a mãe dela, Vanessa Magalhaes Fernandes, de 41 anos, e o motorista do veículo, Ullises Maximiano, de 43 anos, que trabalhava para a prefeitura.





"Nossa cidade está de luto (veja nota no final da matéria). A gente lamenta profundamente esse fato ocorrido", afirmou o prefeito em entrevista à repórter Carol Leal, do g1 ES. Ele também disse que estava a caminho do local do acidente.





As três vítimas estavam em um Chevrolet Onix Plus da Prefeitura de Guaçuí. O acidente aconteceu por volta das 5h30 e envolveu dois carros.



