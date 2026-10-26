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Acidente na Rodovia do Sol

"Nossa cidade está de luto", diz prefeito de Guaçuí após mortes em Guarapari

Três pessoas morreram em uma colisão na Rodovia do Sol, entre elas uma criança de 7 anos e a mãe dela; vítimas seguiam para hospital em Vila Velha, onde a menina faria uma cirurgia

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 09:26

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 out 2026 às 09:26

O prefeito Vagner Rodrigues, de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, lamentou a morte de três pessoas da cidade em um acidente na Rodovia do Sol, em Setiba, Guarapari, na manhã desta segunda-feira (26). Entre as vítimas estão uma criança de 7 anos, identificada como Anna Liz Magalhaes Fernandes Silva, a mãe dela, Vanessa Magalhaes Fernandes, de 41 anos, e o motorista do veículo, Ullises Maximiano, de 43 anos, que trabalhava para a prefeitura.


"Nossa cidade está de luto (veja nota no final da matéria). A gente lamenta profundamente esse fato ocorrido", afirmou o prefeito em entrevista à repórter Carol Leal, do g1 ES. Ele também disse que estava a caminho do local do acidente.


As três vítimas estavam em um Chevrolet Onix Plus da Prefeitura de Guaçuí. O acidente aconteceu por volta das 5h30 e envolveu dois carros.


Conforme apuração da reportagem da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, Vanessa e Anna Liz seguiam para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, onde a menina faria uma cirurgia.

O prefeito informou que a criança era autista e que passaria por um procedimento no Himaba.

Além das três mortes, um homem de 53 anos, que dirigia o outro veículo envolvido na colisão, um SUV (utilitário), foi socorrido com vida e encaminhado a um hospital em estado grave

Informações preliminares indicam que os dois veículos trafegavam em sentidos opostos quando o carro com identificação da Prefeitura de Guaçuí teria perdido o controle em uma curva, invadido o canteiro central e atingido o outro automóvel.


Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender à ocorrência.


Por causa do acidente, a Rodovia do Sol foi totalmente interditada sentido Guarapari para o atendimento da ocorrência. No sentido Vitória, uma das faixas também ficou bloqueada na altura da colisão.

Leia Mais Sobre o Caso 

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