"Nossa cidade está de luto", diz prefeito de Guaçuí após mortes em Guarapari

O prefeito Vagner Rodrigues, de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, lamentou a morte de três pessoas da cidade em um acidente na Rodovia do Sol, em Setiba, Guarapari, na manhã desta segunda-feira (26). Entre as vítimas estão uma criança de 7 anos, identificada como Anna Liz Magalhaes Fernandes Silva, a mãe dela, Vanessa Magalhaes Fernandes, de 41 anos, e o motorista do veículo, Ullises Maximiano, de 43 anos, que trabalhava para a prefeitura.
"Nossa cidade está de luto (veja nota no final da matéria). A gente lamenta profundamente esse fato ocorrido", afirmou o prefeito em entrevista à repórter Carol Leal, do g1 ES. Ele também disse que estava a caminho do local do acidente.
As três vítimas estavam em um Chevrolet Onix Plus da Prefeitura de Guaçuí. O acidente aconteceu por volta das 5h30 e envolveu dois carros.
Informações preliminares indicam que os dois veículos trafegavam em sentidos opostos quando o carro com identificação da Prefeitura de Guaçuí teria perdido o controle em uma curva, invadido o canteiro central e atingido o outro automóvel.
Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender à ocorrência.
Por causa do acidente, a Rodovia do Sol foi totalmente interditada sentido Guarapari para o atendimento da ocorrência. No sentido Vitória, uma das faixas também ficou bloqueada na altura da colisão.