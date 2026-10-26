Colisão entre carros mata mãe, filha e motorista na Rodovia do Sol, em Guarapari

Três pessoas morreram, entre elas uma criança, identificada como Anna Liz Magalhaes Fernandes Silva, de 7 anos, em um grave acidente envolvendo dois carros na Rodovia do Sol, no km 36, altura de Setiba, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (26). A colisão aconteceu por volta das 5h30.





As três vítimas estavam em um dos veículos envolvidos, um Chevrolet Onix Plus, que tinha identificação da Prefeitura de Guaçuí, no Sul do Estado. Entre os mortos estão o motorista, identificado como Ullises Maxmiano, de 43 anos, e a mãe da criança, Vanessa Magalhaes Fernandes, de 41 anos.





Uma quarta pessoa, um homem, de 53 anos, motorista do outro carro, foi socorrido com vida e encaminhado a um hospital. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.





Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) estão no local atendendo a ocorrência.



