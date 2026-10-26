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Tragédia

Colisão entre carros mata mãe, filha e motorista na Rodovia do Sol, em Guarapari

As três vítimas estavam em um dos veículos envolvidos, um Chevrolet Onix Plus, que tinha identificação da Prefeitura de Guaçuí

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 07:53

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 out 2026 às 07:53
Acidente na Rodovia do Sol, sentido Guarapari
Acidente na Rodovia do Sol, sentido Guarapari Alice Sousa

Três pessoas morreram, entre elas uma criança, identificada como Anna Liz Magalhaes Fernandes Silva, de 7 anos, em um grave acidente envolvendo dois carros na Rodovia do Sol, no km 36, altura de Setiba, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (26). A colisão aconteceu por volta das 5h30.


As três vítimas estavam em um dos veículos envolvidos, um Chevrolet Onix Plus, que tinha identificação da Prefeitura de Guaçuí, no Sul do Estado. Entre os mortos estão o motorista, identificado como Ullises Maxmiano, de 43 anos, e a mãe da criança, Vanessa Magalhaes Fernandes, de 41 anos.


Uma quarta pessoa, um homem, de 53 anos, motorista do outro carro, foi socorrido com vida e encaminhado a um hospital. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.


Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) estão no local atendendo a ocorrência.


Por causa do acidente, a pista da Rodovia do Sol no sentido Guarapari está totalmente bloqueada. No sentido Vitória, uma das faixas também foi interditada na altura da colisão.

Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, mãe e filha estavam a caminho do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, onde a menina faria um tratamento. Os veículos trafegavam em sentidos opostos. 


Informações preliminares indicam que o carro com a identificação da prefeitura teria perdido o controle em uma curva, invadido o canteiro central e atingido o outro veículo, um SUV (utilitário).


Em entrevista à repórter Carol Leal, do g1 ES, o prefeito de Guaçuí, cidade das vítimas, lamentou as mortes e informou que a a criança, que era autista, passaria por uma cirurgia. O prefeito afirmou que o município está de luto e que estaria a caminho do local do acidente.


"A gente lamenta profundamente esse fato ocorrido. Eu estou indo junto com o secretário de governo e com o superintendente da nossa frota de automóveis", disse.


* Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta. 
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