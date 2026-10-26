Pazolini vence em 40 cidades do ES e Ricardo em 38 no 2º turno; veja mapa

O candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi o mais votado, no segundo turno das Eleições 2026, em 40 municípios do Espírito Santo, consagrando-se eleito governador do Estado. O ex-prefeito de Vitória conquistou a maioria dos votos nos principais colégios eleitorais da Região Metropolitana (Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Fundão). Enquanto isso, Ricardo Ferraço (MDB) liderou em 38 municípios, concentrando suas maiores votações nas extremidades Sul e Norte capixabas, além de vencer em Cariacica e Viana.
Ao longo da apuração final realizada neste domingo (25), Pazolini totalizou 1.151.818 votos (52,17% dos votos válidos), enquanto Ricardo alcançou 1.056.119 votos (47,83% dos votos válidos) — uma diferença final de 95.699 votos em todo o Estado.
No primeiro turno da eleição, Pazolini liderou a disputa com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo ficou em segundo lugar, alcançando 34,06%.
O governador eleito liderou a votação em 40 municípios, impulsionado pela expressiva votação nas cidades mais populosas e na Região Serrana.
Pazolini passou dos 60% dos votos válidos em 11 cidades. As cinco em que ele foi melhor:
- Venda Nova do Imigrante: 72,28%
- Domingos Martins: 69,20%
- Santa Maria de Jetibá: 67,05%
- Ibatiba: 67,04%
- Castelo: 65,48%
Na Região Metropolitana, Pazolini venceu na Capital com 53,77%, em Vila Velha com 54,40% e no maior colégio eleitoral do Estado, a Serra, com 51,44% dos votos válidos.
Por outro lado, Pazolini teve desempenho abaixo de 40% dos votos válidos em 7 municípios, concentrados no Extremo Norte e Sul do Estado. Seu pior desempenho pessoal foi em Conceição da Barra, onde registrou apenas 31,84% dos votos válidos, seguido por Ponto Belo (32,82%) e Apiacá (34,22%).
Ricardo Ferraço (MDB) teve mais de 60% dos votos válidos em 7 das 38 cidades em que venceu. Os melhores resultados foram em Conceição da Barra (68,16%), Ponto Belo (67,18%) e Apiacá (65,78%). Mucurici (64,33%), Pinheiros (62,02%), Pedro Canário (61,32%) e Alegre (60,76%) completam a lista.
Em Cachoeiro de Itapemirim, berço político de sua família, Ricardo garantiu a vitória com 51,62% dos votos válidos (53.323 votos) contra 48,38% de Pazolini. O emedebista também venceu no Norte em São Mateus (58,45%). Na Região Metropolitana, garantiu triunfos em Cariacica (52,43%) e Viana (50,65%).
Por outro lado, Ricardo ficou abaixo dos 40% dos votos válidos em 11 municípios. Seus piores resultados foram registrados em Venda Nova do Imigrante (27,72%), Domingos Martins (30,80%), Santa Maria de Jetibá (32,95%), Ibatiba (32,96%) e Castelo (34,52%).
*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão e Patrick Mizrahi, residentes do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor adjunto Erik Oakes.