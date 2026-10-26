Pazolini vence em 40 cidades do ES e Ricardo em 38 no 2º turno; veja mapa

O candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi o mais votado, no segundo turno das Eleições 2026, em 40 municípios do Espírito Santo, consagrando-se eleito governador do Estado. O ex-prefeito de Vitória conquistou a maioria dos votos nos principais colégios eleitorais da Região Metropolitana (Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Fundão). Enquanto isso, Ricardo Ferraço (MDB) liderou em 38 municípios, concentrando suas maiores votações nas extremidades Sul e Norte capixabas, além de vencer em Cariacica e Viana.





Ao longo da apuração final realizada neste domingo (25), Pazolini totalizou 1.151.818 votos (52,17% dos votos válidos), enquanto Ricardo alcançou 1.056.119 votos (47,83% dos votos válidos) — uma diferença final de 95.699 votos em todo o Estado.





No primeiro turno da eleição, Pazolini liderou a disputa com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo ficou em segundo lugar, alcançando 34,06%.