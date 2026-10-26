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Opinião da Gazeta

Governar o ES é trabalhar para todos os capixabas

O que se espera do novo governador Lorenzo Pazolini é a renovação do pacto por um Espírito Santo que caminha para frente

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 23:03

Públicado em 

25 out 2026 às 23:03
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta
O candidato ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), chega para votar neste domingo (25)
Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao chegar para votar neste domingo (25) Guilherme Marques

O resultado das urnas neste segundo turno necessariamente volta a unir todo o povo capixaba em torno de um interesse comum: o de fazer o melhor pelo Espírito Santo nos próximos quatro anos. A partir de 2027, Lorenzo Pazolini será o governador de todos os capixabas, eleito democraticamente, desde já carregando essa responsabilidade.


A glória da vitória deve ser celebrada, mas com a noção de que o êxito atingido na noite deste domingo é só o primeiro. Um governo bem-sucedido é feito de sucessivas vitórias para o seu povo, a razão de ser da sua existência. O Espírito Santo tem muitas expectativas, e agora elas têm a quem serem direcionadas. Pazolini tem muito trabalho pela frente.


Desde agosto, buscamos estabelecer neste espaço uma conversa com a sociedade, colocando em evidência os desafios que já estão postos para os próximos anos. A começar pela reforma tributária e todas as decisões que a cercam, com a mudança no eixo de arrecadação que vai impactar a economia capixaba. O governador eleito deve ter estratégias bem definidas para esse cenário transformador.


Assim, surgem os esperados investimentos em infraestrutura para a consolidação do Espírito Santo como um hub logístico, a imposição da diversificação econômica e da transição energética diante da desaceleração da indústria do petróleo, os planos bem estruturados para alavancar o turismo.


Tudo isso, ancorado na permanência do controle fiscal que transformou o Espírito Santo nas últimas décadas e precisa ser mantido. É com esse equilíbrio que as entregas esperadas na saúde (com a redução das desigualdades regionais), na educação (com avanços mais expressivos e consistentes), e na segurança pública (com os resultados da redução de homicídios se repetindo nos casos de violência contra a mulher e de violência no trânsito) serão ainda mais qualificadas.


Pazolini foi escolhido também porque seu projeto apresentado ao longo da campanha conseguiu responder com mais convicção aos desafios e problemas do Espírito Santo colocados à mesa para a maioria dos eleitores. Governar será dialogar, encarar a oposição, buscar consensos na Assembleia e executar esses compromissos na forma de entregas e políticas públicas que beneficiem a sociedade. Além de manter interlocução com Brasília pelos interesses do Estado.


E, como já foi dito também neste espaço, o que se espera do novo governador é a renovação do pacto por um Espírito Santo que deve avançar ainda mais, que melhore a vida dos capixabas e que tenha muito sucesso nesses objetivos.


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