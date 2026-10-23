Além de decolar, turismo capixaba precisa se consolidar

A semana que se encerra foi de movimentações inéditas para o turismo capixaba: os voos experimentais de Vitória para Buenos Aires e na rota inversa realizados no último sábado (17) fazem decolar as expectativas de atração de visitantes dos países vizinhos. Uma nova frente que se descortina para buscar a consolidação do Espírito Santo como um destino desejado por quem gosta de viajar.





O intercâmbio, que levou 117 passageiros do Espírito Santo para a Argentina e trouxe outros 167 de lá para passarem uma semana visitando atrações turísticas daqui, é um ponto de partida. Tem um simbolismo inquestionável para um estado ainda sem tradição em receber visitantes internacionais. E é justamente por isso que não pode se encerrar em uma única tentativa: os resultados só vêm com persistência e trabalho árduo.





O turismo no Espírito Santo não ganhou tanto apelo à toa, é uma das linhas de frente para conseguir aumentar o mercado consumidor local e reduzir os impactos de arrecadação que serão inevitáveis com a reforma tributária.





Os voos mais altos para o exterior são apenas uma perna de um processo mais amplo de profissionalização. O setor público, que deve agir como indutor dos investimentos privados, têm mostrado boas iniciativas, buscando abrir as portas para o setor. O desafio continua sendo fazer o potencial turístico, há décadas estagnado, se tornar potência.





Atrações não faltam, do mar à montanha, e o Espírito Santo tem localização estratégica, a curtas distâncias de grandes centros urbanos. É fácil escolher o Estado, ele só precisa se mostrar cada vez mais. São esses pontos que precisam ser vendidos, com boas estratégias de marketing, acompanhados de aprimoramento de infraestrutura turística. O trabalho está só começando.