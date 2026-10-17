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Internacional

ES realiza primeiro voo direto para Argentina e planeja rota para o Chile

Voo experimental com 117 passageiros partiu de Vitória neste sábado (17); Sebrae-ES aposta na ampliação das conexões internacionais para atrair turistas sul-americanos

Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 15:25

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

17 out 2026 às 15:25
Voo Experimental de Vitória para Buenos Aires
Voo Experimental de Vitória para Buenos Aires Maurílio Mendonça

O primeiro voo direto de Vitória para Buenos Aires, na Argentina, partiu da Capital do Espírito Santo por volta das 13 horas deste sábado (17). A operação é experimental, mas a expectativa é ampliar as conexões aéreas com outros destinos da América do Sul, a começar pelo Chile.


A previsão é do superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo, que reconhece o potencial turístico do estado para atrais os viajantes sul-americanos. “Vamos começar a mirar no Chile, porque já tem um grande volume de capixabas que vai para lá”, explica.

O capixabas já vão para o Chile, agora é trabalhar para garantir que os chilenos também venham para o nosso Estado

Pedro Rigo Superintentende do Sebrae-ES

Durante a cerimônia no Aeroporto de Vitória, o presidente da Embratur, Bruno Reis, destacou o potencial do mercado argentino. Segundo os dados apresentados por ele, dos mais de 9 milhões de turistas que visitaram o Brasil em 2025, cerca de 3,5 milhões eram argentinos. Reis também mencionou o potencial de visitantes chilenos.


“Já temos o interesse dos moradores do Espírito Santo pelo Chile, agora é começar o trabalho inverso, promovendo nosso Estado para mais um país da América do Sul”, reforça Rigo. Ele explica que, para haver uma rota aérea em funcionamento, é preciso que haja fluxo dos dois sentidos. 

Voo Experimental de Vitória para Buenos Aires
Voo Experimental de Vitória para Buenos Aires Maurílio Mendonça

A aposentada Sônia Pires Dias, de 73 anos, e sua filha, a psicóloga Letícia Pires Dias, de 46, estavam na expectativa do primeiro voo para a Argentina. A mãe confessa que é um sonho realizado. “Vi a propaganda e chamei minha filha. Sempre quis conhecer Buenos Aires”, disse Sônia.


Como o voo é sem escalas, Letícia achou a idea ótima. Ela e mãe adora viajar juntas, e esta não foi a primeira viagem internacional. “Fomos para os Estados Unidos e, na última viagem, conhecemos Gramado”, explicou a psicóloga, que adorou o convite da mãe e ficou feliz em ajudá-la a realizar o sonho.

Voo Experimental de Vitória para Buenos Aires
Voo Experimental de Vitória para Buenos Aires Maurílio Mendonça

Já os empresários Juarez de Oliveira Junior e Thiago Lopes Martins Izoton, ambos com 36 anos, têm Buenos Aires como rota constante de suas viagens. Eles já moraram por seis meses na Argentina e sempre que podem gostam de retornar.


“Estivemos lá em janeiro. Mas, agora, será a primeira vez como voo direto, sem escalas, e com o tempo reduzido pela metade”, contou Junior. O tempo de viagem também foi reforçado pelo presidente da Embratur.

Se, antes, os moradores do Espírito Santo levavam 8 horas para uma viagem até Buenos Aires, a partir deste voo experimental o tempo será de 4 horas.

Bruno Reis Presidente da Embratur

O voo mais rápido também é um avanço para Thiago. “Nós adoramos os argentinos e sabemos que eles adoram o Rio de Janeiro. Agora é viajar para lá e ajudá-los a descobrir o quanto nosso Estado também é lindo”, reforçou o empresário, que ainda brincou: “Sempre que formos para lá, seremos turistas disfarçados de agentes, ou agentes disfarçados de turistas”.


O voo para Buenos Aires é experimental e integra uma estratégia de promoção turística que envolve o Sebrae-ES e a Embratur, dentro do Plano Brasis. A iniciativa também conta com a participação da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e do Conselho Estadual de Turismo (Conetur).

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A Fecomércio-ES e a Cooperativa de Eventos e Turismo do Espírito Santo (Cooptures) também fazem parte dessa ação. Juntas com o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, em parceria com a Zurich Airport Brasil, administradora do Aeroporto de Vitória, a CVC e a GOL Linhas aéreas.


Nesse primeiro voo do Aeroporto de Vitória (VIX) para o Aeroporto Internacional de Ezeiza (EZE), em Buenos Aires, viajaram 98 turistas, 19 representantes de empreendimentos capixabas ligados ao turismo (em missão técnica) e uma comitiva com autoridades.


Já o voo de volta, previsto para chegar em Vitória às 21 horas deste sábado (17), chegam de Buenos Aires 167 passageiros a bordo da mesma aeronave, sendo 158 agentes de viagens e nove jornalistas argentinos. Os profissionais da imprensa vão vivenciar o Espírito Santo ao longo de uma semana.

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