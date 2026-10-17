ES realiza primeiro voo direto para Argentina e planeja rota para o Chile

O primeiro voo direto de Vitória para Buenos Aires, na Argentina, partiu da Capital do Espírito Santo por volta das 13 horas deste sábado (17). A operação é experimental, mas a expectativa é ampliar as conexões aéreas com outros destinos da América do Sul, a começar pelo Chile.





A previsão é do superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo, que reconhece o potencial turístico do estado para atrais os viajantes sul-americanos. “Vamos começar a mirar no Chile, porque já tem um grande volume de capixabas que vai para lá”, explica.