Chicago e o Espírito Santo: o que um futuro hub logístico pode aprender com o passado

Depois de nove anos trabalhando no Brasil, em empresas como Galwan e Cyrela, e dos últimos quatro anos atuando nos Estados Unidos pela PREMIER Design+Build, uma convicção profissional se tornou ainda mais forte para mim: nossos engenheiros, arquitetos, gestores e profissionais da construção estão entre os mais qualificados do mundo.





Por isso, quando olho para o Espírito Santo e seu potencial de transformação logística, vejo uma oportunidade extraordinária. O Estado está bem posicionado para se tornar um dos grandes hubs logísticos do Brasil e, potencialmente, da América do Sul. Para isso, podemos olhar para fora não para comparar grandezas, mas para aprender com quem já percorreu esse caminho. Chicago é um desses exemplos.





Localizada no coração do Midwest americano e às margens do Lago Michigan, Chicago possui uma posição geográfica privilegiada entre os grandes mercados do leste e oeste dos Estados Unidos. Sua transformação começou em 1848, com a conexão dos Grandes Lagos ao sistema do Mississippi pelo Illinois & Michigan Canal e a chegada da primeira ferrovia. Em 1856, dez grandes ferrovias já terminavam na cidade.