'No Brasil, o rico fica mais rico dormindo, e o pobre trabalha para o sistema financeiro', diz fundador da Petz

Há um grupo significativo de pessoas que foi atrás da sua liberdade de trabalho e acabou virando, entre aspas, "microempreendedor", fazendo entregas e viagens para aplicativos como o Uber. Essas pessoas estão trabalhando em cargas excessivas, não têm qualquer proteção das relações de trabalho, ganham por hora efetivamente, estão totalmente desprotegidas. Isso demonstra que existe um contingente fora da CLT, sem qualquer tipo de proteção que, se ficar doente, por exemplo, não tem renda. Por isso seria muito oportuno se a gente tivesse uma discussão mais inclusiva, mesclando a proteção trabalhista com jornadas alternativas, de escalas alternativas, tudo dentro das possibilidades legais, respeitando um salário mínimo por hora. Porque existem pessoas que querem trabalhar mais e não gostam desse engessamento da CLT. Mas deixamos as pessoas que estão fora da CLT fora dessa discussão também.