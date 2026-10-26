Abstenção registra queda recorde em segundo turno de eleições no ES





Com 100% das urnas apuradas no Espírito Santo, a taxa de abstenção foi a menor no segundo turno nas últimas quatro eleições. Neste domingo (25), deixaram de ir às urnas 19,47% dos eleitores capixabas, quase dois pontos percentuais a menos do que a ausência no primeiro turno (21,38%).





Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2022, a taxa de abstenção no Espírito Santo no segundo turno foi de 20,54%. Em 2018 ficou em 20,91% e em 2014, 21,72%.





Em números absolutos, no Estado, no segundo turno 582.301 eleitores deixaram de votar, enquanto no primeiro turno faltaram 639.368. Ou seja, mais eleitores compareceram às urnas na votação decisiva.





Análise de comparecimento feita pelo painel ElectroMaps, de Pedro Burgos, consultor de IA e professor do Insper, mostra que o comparecimento na votação do segundo turno subiu em todos os municípios do Espírito Santo em relação à primeira votação.





Entre as maiores altas registradas, destacaram-se Conceição da Barra (aumento 3,5 pontos percentuais) e Itaguaçu (3,4 pontos percentuais).





Em algumas cidades, o comparecimento subiu percentualmente mais do que a média do Estado. Na Grande Vitória, mais eleitores foram às urnas em Cariacica (+2,3 pontos percentuais) e na Serra (+2,2 p.p.)





Considerando o primeiro e o segundo turnos de votação, o resultado deste domingo teve a terceira menor abstenção nas últimas quatro eleições. O percentual mais baixo foi no primeiro turno de 2014, quando estiveram ausentes 18,90% dos eleitores. E no primeiro turno de 2018, 19,26% dos eleitores faltaram à votação.





No Brasil, também houve redução da abstenção da eleição presidencial entre os turnos. No segundo turno, a ausência ficou em 19,22% com 99,99% das urnas apuradas. No primeiro turno ficou em 21,08%. A diferença é de 1,86 ponto percentual entre os turnos.