Do grão-de-bico à lentilha: 5 receitas ricas em proteínas vegetais para o almoço

Coloque o bulgur em uma tigela e adicione a água quente. Cubra e deixe hidratar por aproximadamente 20 minutos, ou até que os grãos estejam macios. Se houver excesso de água, escorra e solte os grãos com um garfo. Espere esfriar e reserve. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite e refogue a abobrinha em fogo alto por 4 minutos, mantendo a textura firme. Em uma tigela grande, misture o grão-de-bico, o bulgur, os pimentões, a abobrinha, o tomate e a cebola-roxa. Em um recipiente, misture o restante do azeite, o suco de limão, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o tempero sobre a salada e misture delicadamente para envolver todos os ingredientes. Finalize com a salsinha e misture novamente. Leve à geladeira até o momento de eservir.