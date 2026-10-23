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Para adoçar

Tem maçã em casa? Aprenda a fazer uma torta com canela para o café da tarde

Veja como preparar uma receita de une a doçura natural da fruta com o sabor marcante da especiaria
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 14:06

Torta de maçã com canela (Imagem: Foodgraphy39 | Shutterstock)
Torta de maçã com canela Crédito: Imagem: Foodgraphy39 | Shutterstock

A torta de maçã com canela é uma sobremesa clássica que combina uma massa crocante e dourada com um recheio macio, suculento e aromático. Fácil de preparar, ela é uma ótima opção para acompanhar um café da tarde. A combinação da doçura natural da fruta com o sabor marcante da canela deixa a receita ainda mais especial. Confira abaixo!

Torta de maçã com canela

Ingredientes

Massa

  • 2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 150 g de manteiga gelada cortada em cubos
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal

Recheio

  • 5 maçãs médias
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 pitada de noz-moscada

Finalização

  • 1 gema de ovo para pincelar
  • 1 colher de sopa de açúcar para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Acrescente a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa úmida. Adicione o ovo e a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea . Evite sovar. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Retire as sementes e corte as maçãs em fatias médias. Coloque em uma tigela e misture com o açúcar mascavo, a canela, o suco de limão, o amido de milho e a noz-moscada. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio, acrescente as maçãs temperadas e cozinhe por aproximadamente 5 minutos, mexendo delicadamente. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Montagem e finalização

Divida a massa em duas partes, deixando uma ligeiramente maior. Abra a parte maior com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de torta de aproximadamente 22 cm de diâmetro. Distribua o recheio de maçã sobre a massa. Abra a parte restante e corte em tiras para formar uma cobertura trançada, deixando pequenas aberturas para a saída do vapor. Pincele a superfície com a gema e polvilhe o açúcar.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 a 50 minutos, ou até a massa ficar dourada e o recheio começar a borbulhar. Retire do forno e deixe descansar por pelo menos 30 minutos antes de cortar, para que o recheio fique mais firme. Sirva em seguida.

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