Tem maçã em casa? Aprenda a fazer uma torta com canela para o café da tarde

A torta de maçã com canela é uma sobremesa clássica que combina uma massa crocante e dourada com um recheio macio, suculento e aromático. Fácil de preparar, ela é uma ótima opção para acompanhar um café da tarde. A combinação da doçura natural da fruta com o sabor marcante da canela deixa a receita ainda mais especial. Confira abaixo!
Torta de maçã com canela
Ingredientes
Massa
- 2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 150 g de manteiga gelada cortada em cubos
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de água gelada
- 1 pitada de sal
Recheio
- 5 maçãs médias
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de canela em pó
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 pitada de noz-moscada
Finalização
- 1 gema de ovo para pincelar
- 1 colher de sopa de açúcar para polvilhar
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Acrescente a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa úmida. Adicione o ovo e a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea . Evite sovar. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio
Retire as sementes e corte as maçãs em fatias médias. Coloque em uma tigela e misture com o açúcar mascavo, a canela, o suco de limão, o amido de milho e a noz-moscada. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio, acrescente as maçãs temperadas e cozinhe por aproximadamente 5 minutos, mexendo delicadamente. Desligue o fogo e deixe esfriar.
Montagem e finalização
Divida a massa em duas partes, deixando uma ligeiramente maior. Abra a parte maior com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de torta de aproximadamente 22 cm de diâmetro. Distribua o recheio de maçã sobre a massa. Abra a parte restante e corte em tiras para formar uma cobertura trançada, deixando pequenas aberturas para a saída do vapor. Pincele a superfície com a gema e polvilhe o açúcar.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 a 50 minutos, ou até a massa ficar dourada e o recheio começar a borbulhar. Retire do forno e deixe descansar por pelo menos 30 minutos antes de cortar, para que o recheio fique mais firme. Sirva em seguida.