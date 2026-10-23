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Leonel Ximenes

Padre benze delegacia reconstruída em cidade do ES

Espaço estava desativado desde 2013 e começou a ser recuperado em 2021

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 15:15

Públicado em 

23 out 2026 às 15:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Padre José Carlos Ferreira da Silva abençoa as novas instalações da 7ª Delegacia Regional de Polícia Judiciária
Padre José Carlos Ferreira da Silva abençoa as novas instalações da 7ª Delegacia Regional de Polícia Judiciária Diocese de Cachoeiro de Itapemirim


O padre José Carlos Ferreira da Silva, pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, abençoou a reinauguração da nova sede da 7ª Delegacia Regional de Polícia Judiciária, em Cachoeiro de Itapemirim.


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Na solenidade realizada nesta quinta-feira (22), o sacerdote rezou pela proteção dos profissionais de segurança pública, pelo acolhimento humanitário às pessoas em situação de vulnerabilidade e encerrou com a oração do Pai-Nosso. 


Em sua mensagem, padre José Carlos destacou a importância da reinauguração da delegacia para a comunidade, especialmente no fortalecimento da segurança, da justiça e do respeito à vida humana.


“Uma alegria, em nome da Igreja Católica e em nome também de todos os cristãos, esse momento tão significativo para a nossa comunidade”, afirmou o padre ao iniciar sua reflexão.


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O sacerdote também enfatizou a relação entre a promoção da paz e o respeito à vida. “Onde há respeito à dignidade humana, tem paz; paz está presente”, afirmou.


Após a reflexão, padre José Carlos anunciou o momento da bênção, convidando os participantes a se unirem em oração pelos profissionais que atuarão na unidade e por todas as pessoas que passarão pelo local.

NOVA DELEGACIA

O espaço da delegacia estava desativado desde 2013 e a reconstrução começou em janeiro de 2021, com investimento de R$ 5,1 milhões do governo do Estado.

As novas instalações da principal delegacia de Cachoeiro de Itapemirim
As novas instalações da principal delegacia de Cachoeiro de Itapemirim Marina Venturoli

Havia 13 anos, a delegacia funcionava em um imóvel alugado no bairro BNH. Com a inauguração, os serviços foram transferidos para a nova sede, localizada na Rua Deodoro da Fonseca, no bairro Independência.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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