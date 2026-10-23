Padre benze delegacia reconstruída em cidade do ES





O padre José Carlos Ferreira da Silva, pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, abençoou a reinauguração da nova sede da 7ª Delegacia Regional de Polícia Judiciária, em Cachoeiro de Itapemirim.





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Na solenidade realizada nesta quinta-feira (22), o sacerdote rezou pela proteção dos profissionais de segurança pública, pelo acolhimento humanitário às pessoas em situação de vulnerabilidade e encerrou com a oração do Pai-Nosso.





Em sua mensagem, padre José Carlos destacou a importância da reinauguração da delegacia para a comunidade, especialmente no fortalecimento da segurança, da justiça e do respeito à vida humana.





“Uma alegria, em nome da Igreja Católica e em nome também de todos os cristãos, esse momento tão significativo para a nossa comunidade”, afirmou o padre ao iniciar sua reflexão.