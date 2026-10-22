Águia Branca é autorizada a fazer ligação da Serra com interior de MG

A Viação Águia Branca foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres a incluir a ligação da Serra com a cidade de Governador Valadares. Com a decisão do governo federal, a empresa rodoviária capixaba passa a contar com três seções autorizadas nesta linha, incluindo Vitória e Colatina à cidade do interior de Minas Gerais.
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As seções Vitória-Governador Valadares e Colatina-Governador Valadares já estavam autorizadas. Com o aval da ANTT, a Águia Branca vai poder atender comercialmente quem deseja viajar entre a Serra e a cidade do interior mineiro, sem que os passageiros precisem necessariamente embarcar na capital capixaba, como acontece atualmente.
E o que é uma seção no transporte interestadual de passageiros? A linha corresponde ao serviço que liga os pontos principais de origem e destino, neste caso Vitória e Governador Valadares. As seções são localidades para as quais as empresas de ônibus estão autorizadas a comercializar passagens dentro da mesma linha.
Na linha Vitória-Governador Valadares, a cidade de Colatina já estava incluída em uma das sessões, prerrogativa concedida pela ANTT agora à Serra. Por isso, embora a autorização passe a ter três seções, não significa que a Águia Branca tenha recebido permissão para operar três linhas independentes.
Ou seja, não existe uma linha independente entre Serra-Governador Valadares e Colatina-Governador Valadares, mas sim duas seções agora incluídas na linha Vitória à cidade do Vale do Rio Doce.
Também não significa que todos os trechos possíveis entre os municípios mencionados estejam autorizados. O documento da agência federal apresenta somente os três pares de localidades relacionados na tabela.
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