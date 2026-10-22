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Leonel Ximenes

Águia Branca é autorizada a fazer ligação da Serra com interior de MG

Decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) permite que empresa rodoviária capixaba amplie seu atendimento comercial

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

22 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A linha Vitória-Governador Valadares agora tem seções na Serra e em Colatina
A linha Vitória-Governador Valadares, que já tinha seção em Colatina, agora também tem na Serra Águia Branca/Divulgação

A Viação Águia Branca foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres a incluir a ligação da Serra com a cidade de Governador Valadares. Com a decisão do governo federal, a empresa rodoviária capixaba passa a contar com três seções autorizadas nesta linha, incluindo Vitória e Colatina à cidade do interior de Minas Gerais.


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As seções Vitória-Governador Valadares e Colatina-Governador Valadares já estavam autorizadas. Com o aval da ANTT, a Águia Branca vai poder atender comercialmente quem deseja viajar entre a Serra e a cidade do interior mineiro, sem que os passageiros precisem necessariamente embarcar na capital capixaba, como acontece atualmente.

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E o que é uma seção no transporte interestadual de passageiros? A linha corresponde ao serviço que liga os pontos principais de origem e destino, neste caso Vitória e Governador Valadares. As seções são localidades para as quais as empresas de ônibus estão autorizadas a comercializar passagens dentro da mesma linha.  

O QUE SIGNIFICA A DECISÃO DA ANTT

Na linha Vitória-Governador Valadares, a cidade de Colatina já estava incluída em uma das sessões, prerrogativa concedida pela ANTT agora à Serra. Por isso, embora a autorização passe a ter três seções, não significa que a Águia Branca tenha recebido permissão para operar três linhas independentes. 


Ou seja, não existe uma linha independente entre Serra-Governador Valadares e Colatina-Governador Valadares, mas sim duas seções agora incluídas na linha Vitória à cidade do Vale do Rio Doce.


Também não significa que todos os trechos possíveis entre os municípios mencionados estejam autorizados. O documento da agência federal apresenta somente os três pares de localidades relacionados na tabela.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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