Águia Branca é autorizada a fazer ligação da Serra com interior de MG

Na linha Vitória-Governador Valadares, a cidade de Colatina já estava incluída em uma das sessões, prerrogativa concedida pela ANTT agora à Serra. Por isso, embora a autorização passe a ter três seções, não significa que a Águia Branca tenha recebido permissão para operar três linhas independentes.





Ou seja, não existe uma linha independente entre Serra-Governador Valadares e Colatina-Governador Valadares, mas sim duas seções agora incluídas na linha Vitória à cidade do Vale do Rio Doce.





Também não significa que todos os trechos possíveis entre os municípios mencionados estejam autorizados. O documento da agência federal apresenta somente os três pares de localidades relacionados na tabela.