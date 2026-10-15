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Leonel Ximenes

Novela (chata) e sem fim: moradores ficam de novo sem linha de ônibus no ES

Empresa chegou a ameaçar paralisar o serviço, recuou, mas acabou cancelando definitivamente a operação de transporte no interior do Estado

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

15 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Ônibus da Cordial
Ônibus da Cordial que fazia a linha Santa Isabel x Domingos Martins Divulgação

Uma novela chata e interminável. E sempre com um final triste e melancólico para a população. Depois de ter recuado, no final de setembro, da decisão de paralisar a linha de ônibus entre o distrito de Santa Isabel e Domingos Martins (Campinho), a Cordial Transportes, de uma forma muito discreta, cancelou a operação definitivamente.


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O aviso de paralisação veio por meio de um comunicado distribuído aos passageiros nos coletivos. O panfleto informava que a linha deixou de ser oferecida a partir da última terça-feira (13). A Cordial, entretanto, não explicou as causas do cancelamento da linha.


A linha paralisada tinha quatro horários diários, sendo dois em cada sentido: 7h20 (Domingos Martins x Santa Isabel); 7h30 (Santa Isabel x Domingos Martins); 16h10 (Domingos Martins x Santa Isabel); 16h30 (Santa Isabel x Domingos Martins).


A Prefeitura de Domingos Martins foi procurada para se manifestar sobre o fim do serviço de transporte público, mas não se manifestou até o fechamento desta coluna. O espaço continua aberto.

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Ônibus da Cordial

Empresa recua e mantém linha de ônibus que seria paralisada no ES

O comunicado da empresa anunciando o fim da linha Santa Isabel x Domingos Martins
O comunicado da empresa anunciando o fim da linha Santa Isabel x Domingos Martins Divulgação

Com sede em Aracruz, a Cordial Transporte vem alegando falta de motoristas para manter o serviço regular. Nas redes sociais, a empresa tem publicado anúncios de contratação desse e de outros profissionais rodoviários.


Pois é, em Domingos Martins, não há cordialidade aparente com os passageiros que dependem do transporte público.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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