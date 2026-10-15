Novela (chata) e sem fim: moradores ficam de novo sem linha de ônibus no ES

Uma novela chata e interminável. E sempre com um final triste e melancólico para a população. Depois de ter recuado, no final de setembro, da decisão de paralisar a linha de ônibus entre o distrito de Santa Isabel e Domingos Martins (Campinho), a Cordial Transportes, de uma forma muito discreta, cancelou a operação definitivamente.





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O aviso de paralisação veio por meio de um comunicado distribuído aos passageiros nos coletivos. O panfleto informava que a linha deixou de ser oferecida a partir da última terça-feira (13). A Cordial, entretanto, não explicou as causas do cancelamento da linha.





A linha paralisada tinha quatro horários diários, sendo dois em cada sentido: 7h20 (Domingos Martins x Santa Isabel); 7h30 (Santa Isabel x Domingos Martins); 16h10 (Domingos Martins x Santa Isabel); 16h30 (Santa Isabel x Domingos Martins).





A Prefeitura de Domingos Martins foi procurada para se manifestar sobre o fim do serviço de transporte público, mas não se manifestou até o fechamento desta coluna. O espaço continua aberto.