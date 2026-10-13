A emoção de uma mulher ao recuperar sua moto furtada no ES

Uma mistura de emoção, alegria e alívio. Foi desta forma que uma mulher definiu como se sentiu ao ter de volta sua moto furtada no dia 7 de agosto deste ano. O veículo, levado do Centro de Vila Valério, foi localizado na manhã do último sábado (10), no bairro Aviso, em Linhares, pela Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade.
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A auxiliar de serviços gerais, de 46 anos, que preferiu não ser identificada por razões de segurança, conta que ficou muito emocionada ao receber a ligação de um agente da GCM de Linhares informando que a moto havia sido encontrada.
“Quando recebi a ligação dizendo que minha moto tinha sido recuperada, senti uma mistura de emoção, alegria e alívio. Eu já estava sem esperança de encontrá-la, e receber essa notícia foi muito especial. Quero agradecer aos agentes da Guarda Civil Municipal de Linhares pelo trabalho e pela atenção. Agora, vou regularizar tudo para poder voltar a andar com minha moto”, disse a vítima.
O furto ocorreu no dia 7 de agosto deste ano, no estacionamento de uma unidade de saúde localizada no Centro de Vila Valério. Como mora na zona rural, ela precisa se deslocar diariamente até a cidade para trabalhar, por isso a moto era fundamental para sua rotina. No dia do crime, ela precisou voltar para casa de carona com vizinhos.
A moto foi recuperada após informações recebidas pelo Centro de Comando da Guarda Civil de Linhares (Cecom). Após a denúncia, a equipe da GCM realizou buscas na região do bairro Aviso e encontrou a moto estacionada em frente a uma casa.
Conforme o registro da ocorrência, um homem, de 33 anos, relatou que havia comprado a motocicleta no dia 3 de setembro de 2026, em uma oficina de motos do distrito de Bebedouro, também em Linhares. Ele contou que pagou R$ 2 mil via Pix e incluiu uma motoneta preta na negociação, além de apresentar informações sobre a transação.
Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi apresentado à autoridade policial.
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