A emoção de uma mulher ao recuperar sua moto furtada no ES

Uma mistura de emoção, alegria e alívio. Foi desta forma que uma mulher definiu como se sentiu ao ter de volta sua moto furtada no dia 7 de agosto deste ano. O veículo, levado do Centro de Vila Valério, foi localizado na manhã do último sábado (10), no bairro Aviso, em Linhares, pela Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade.









A auxiliar de serviços gerais, de 46 anos, que preferiu não ser identificada por razões de segurança, conta que ficou muito emocionada ao receber a ligação de um agente da GCM de Linhares informando que a moto havia sido encontrada.





“Quando recebi a ligação dizendo que minha moto tinha sido recuperada, senti uma mistura de emoção, alegria e alívio. Eu já estava sem esperança de encontrá-la, e receber essa notícia foi muito especial. Quero agradecer aos agentes da Guarda Civil Municipal de Linhares pelo trabalho e pela atenção. Agora, vou regularizar tudo para poder voltar a andar com minha moto”, disse a vítima.





O furto ocorreu no dia 7 de agosto deste ano, no estacionamento de uma unidade de saúde localizada no Centro de Vila Valério. Como mora na zona rural, ela precisa se deslocar diariamente até a cidade para trabalhar, por isso a moto era fundamental para sua rotina. No dia do crime, ela precisou voltar para casa de carona com vizinhos.