Vitória terá que devolver R$ 80 mil por imposto cobrado a mais

Uma casa comprada por R$ 6 milhões na Ilha do Boi teve o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) calculado pela Prefeitura de Vitória como se valesse R$ 10 milhões. Os compradores recorreram à Justiça e venceram a ação que determinou a devolução de R$ 80 mil cobrados a mais.





A 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve, por unanimidade, a decisão favorável aos contribuintes, por entender que a prefeitura não demonstrou de forma clara e individualizada como chegou ao valor maior.





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Para o advogado tributarista Bruno Melo Motta, sócio do Catharino Motta Alvarenga Advogados (CMA Advogados), a decisão reforça que o contribuinte não pode ter o imposto calculado a partir de um valor definido unilateralmente pelo poder público sem uma justificativa concreta.





“O município pode questionar o valor declarado pelo contribuinte, mas não pode simplesmente substituir o preço da transação por um valor arbitrado sem demonstrar, de maneira objetiva e individualizada, como chegou àquele montante. É preciso respeitar o procedimento previsto na legislação e apresentar os elementos que sustentem a avaliação”, afirma.





O ITBI é cobrado pelo município em operações como a compra e venda de uma casa ou apartamento. O valor a pagar resulta da aplicação de uma alíquota sobre a base de cálculo do imóvel. Por isso, quando a prefeitura utiliza um valor maior para calcular o tributo, a cobrança também aumenta.





O caso foi analisado com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o valor declarado na compra do imóvel deve ser considerado compatível com o preço de mercado. Se a prefeitura entender que o imóvel vale mais, pode questionar esse valor, mas precisa abrir um procedimento administrativo e apresentar provas que sustentem a nova avaliação.