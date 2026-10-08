Derrotado, vereador de Vila Velha acusa Arnaldinho de ser “ingrato”

Os ânimos estão exaltados na Câmara de Vila Velha após o resultado do primeiro turno das Eleições 2026. Derrotado em sua candidatura a deputado federal, o vereador Renzo Mendes (Podemos) subiu à tribuna da Casa e reclamou muito da atuação do prefeito no processo eleitoral, acusando Arnaldinho Borgo de ser “ingrato’.





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“Durante cinco anos nós ajudamos a cidade a crescer, se desenvolver, estivemos do lado do prefeito, e o prefeito nos pagou com ingratidão. E essa é a palavra, ingratidão!”, esbravejou o parlamentar, referindo-se ao apoio de Arnaldinho à candidata Manu (PSB), que acabou se elegendo.





Segundo Mendes, Manu foi apoiada em todos os municípios capixabas, inclusive por outros prefeitos, fato que, na visão dele, pode acabar prejudicando a cidade. “Esta candidata que teve o apoio do prefeito de Vila Velha terá o mandato dela dividido pelos 78 municípios. O município de Vila Velha perdeu”, considerou.