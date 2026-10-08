Derrotado, vereador de Vila Velha acusa Arnaldinho de ser “ingrato”

Os ânimos estão exaltados na Câmara de Vila Velha após o resultado do primeiro turno das Eleições 2026. Derrotado em sua candidatura a deputado federal, o vereador Renzo Mendes (Podemos) subiu à tribuna da Casa e reclamou muito da atuação do prefeito no processo eleitoral, acusando Arnaldinho Borgo de ser “ingrato’.
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“Durante cinco anos nós ajudamos a cidade a crescer, se desenvolver, estivemos do lado do prefeito, e o prefeito nos pagou com ingratidão. E essa é a palavra, ingratidão!”, esbravejou o parlamentar, referindo-se ao apoio de Arnaldinho à candidata Manu (PSB), que acabou se elegendo.
Segundo Mendes, Manu foi apoiada em todos os municípios capixabas, inclusive por outros prefeitos, fato que, na visão dele, pode acabar prejudicando a cidade. “Esta candidata que teve o apoio do prefeito de Vila Velha terá o mandato dela dividido pelos 78 municípios. O município de Vila Velha perdeu”, considerou.
No discurso da tribuna da Câmara, na última terça-feira (6), Mendes citou outros vereadores que foram candidatos, mas que não contaram com o apoio do prefeito, como Carol Caldeira, Leo Pindoba, Rogério Cardoso, Anadelso Pereira e Dr. Hércules, entre outros.
“É uma pena [o prefeito] ter despejado força numa deputada estadual apenas (aqui referindo-se a Lysa Herzog, que não se elegeu, mesmo utilizando na campanha o lema “A estadual de Arnaldinho), enquanto diversos outros colegas que estão aqui foram candidatos e perderam a eleição”, reclamou. “E tantos outros que poderiam ter tido um pouco menos da mão pesada [do prefeito].”
Segundo o parlamentar, vereadores que foram candidatos não conseguiam fazer campanha livremente em alguns bairros e nem ter acesso a algumas lideranças: “Os cargos comissionados da prefeitura estavam proibidos de falar os nossos nomes e colocar adesivos nossos. Isso é uma falta de respeito, uma falta de dignidade com as pessoas que ajudaram Vila Velha a crescer nestes seis anos ao lado dele. Quem perdeu não fomos nós, foi o povo de Vila Velha”, acrescentou Renzo Mendes.
A propósito, Manu, ex-secretária estadual de Governo e ex-prefeita de Alto Rio Novo, teve como lema de campanha “A federal do Arnaldinho”, estratégia que acabou dando certo. A ex-secretária do governador Casagrande teve 69.398 votos e foi a única federal eleita pelo PSB.
Além de não ter ajudado as candidaturas dos vereadores neste ano, Arnaldinho Borgo também não apoiou a reeleição do deputado federal Dr. Victor Linhalis (PSB), que acabou não conquistando a vaga. Nas eleições de 2022, Linhalis conquistou o primeiro mandato em Brasília com o apoio do prefeito de Vila Velha, empurrado pelo lema “O federal de Arnaldinho”.
A assessoria do prefeito informou que Arnaldinho Borgo prefere não comentar o discurso do vereador Renzo Mendes.
Em 2026, como se viu, Arnaldinho teve outras preferências. E daí surgiram os preteridos.
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