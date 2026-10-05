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Leonel Ximenes

Vereador que criticou papas é eleito deputado estadual no ES

Nesta coluna, as curiosidades que emergiram das urnas nas eleições 2026

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 16:26

Públicado em 

05 out 2026 às 16:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Papa
Papa Leão XIV, o único que escapou das críticas do futuro deputado estadual REUTERS/Remo Casilli

Vereador em Colatina, Dr. Vitor Louzada (PL) foi eleito deputado estadual (33.226 votos). Recordar é sofrer: médico, ele é o parlamentar que, em discurso na Câmara, criticou todos os papas antes de Leão XIV por, supostamente, os pontífices “não estarem seguindo preceitos cristãos”.

Vitor Louzada com Bolsonaro Facebook
FÃ DOS LEGENDÁRIOS

O parlamentar bolsonarista também é o autor da lei que criou o Dia Municipal dos Legendários na cidade do Noroeste do Estado. “O movimento Legendários desenvolve atividades voltadas ao fortalecimento da família, ao desenvolvimento pessoal, à liderança, à responsabilidade social e ao engajamento comunitário”, justificou Dr. Vitor Louzada.

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AMEAÇA

As redes sociais estão repletas de candidatos derrotados afirmando que não vão desistir de futuras eleições. 

FIM DA CLAUSURA

Ricardo Ferraço (MDB) resolveu falar sobre o primeiro turno quase 24h depois do fim das eleições. 

GILVAN DAQUI, GILVAN DE LÁ

O PT tem um Gilvan Federal para chamar de seu. Candidato a deputado federal no Paraná, ele obteve apenas 2.638 votos e ficou na suplência. No ES, o Gilvan da Federal, do PL, teve sua candidatura impugnada.

ONDE A DIREITA MORA

Venda Nova do Imigrante (alguma surpresa?) deu uma vitória retumbante a Flávio Bolsonaro e Pazolini.

Tradicional tombo da polenta na Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante Divulgação/Afepol

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NO LIXO

No Espírito Santo, mais de 875 mil votos foram desperdiçados, entre abstenção (638.972), nulos (126.410) e em branco (110.140), totalizando mais de 31% do eleitorado capixaba. 

DESPERDÍCIO

É tanto voto que supera a votação de Ricardo Ferraço, que foi escolhido por 719.317 eleitores e vai ao segundo turno para disputar o governo com Lorenzo Pazolini (Republicanos), que chegou na frente com 1.048.633 votos.


A PIONEIRA

Levou mais de um século para que uma mulher fosse eleita deputada estadual no Espírito Santo. A Assembleia Legislativa começou a funcionar em 1835, mas foi apenas em 1944 que uma parlamentar ocupou uma cadeira na Casa: Judith Leão Castello Ribeiro.

A FORÇA DELAS

A boa notícia é que em 2026 seis deputadas foram eleitas para uma das 30 vagas do parlamento capixaba, o maior feito feminino dentro de uma mesma legislatura. Ainda é pouco, haja vista que a maioria do eleitorado é composto por mulheres, mas já é um avanço.

CAIU PRA CIMA

O vereador Dárcio Bracarense (PL), de Vitória, não escondia de ninguém que queria ser deputado federal. Mas os arranjos internos do seu partido acabaram o levando a disputar uma vaga de deputado estadual. Acabou dando certo: ele foi eleito com 38.286 votos.

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Dárcio Bracarense: da Câmara de Vitória para a Assembleia Legislativa  Damon Almeida
PÓS-ENCHENTE

Eleito deputado estadual com 31.537 votos, Peter Costa (PP) era o prefeito quando Mimoso do Sul foi tragada pelas enchentes de maio de 2024, o maior desastre natural do município que acabou matando 18 pessoas.

PERDEU, GANHOU

Coordenador da campanha de Fabiano Contarato (PT) à reeleição, o jornalista Alexandre Lemos teve uma má e uma boa notícia após a apuração de votos: o senador não foi reeleito, mas Alexandre vai assumir o mandato de vereador em Cariacica, a partir do ano que vem, como primeiro suplente de Açucena, eleita para a Assembleia Legislativa.

ALÔ, BOLSONARISTAS!

Não vão reclamar das urnas eletrônicas desta vez?

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Colatina Eleicões 2026 Assembleia Legislativa do ES ricardo ferraço Mulheres na política
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