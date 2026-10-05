Vereador que criticou papas é eleito deputado estadual no ES

Vereador em Colatina, Dr. Vitor Louzada (PL) foi eleito deputado estadual (33.226 votos). Recordar é sofrer: médico, ele é o parlamentar que, em discurso na Câmara, criticou todos os papas antes de Leão XIV por, supostamente, os pontífices “não estarem seguindo preceitos cristãos”.
O parlamentar bolsonarista também é o autor da lei que criou o Dia Municipal dos Legendários na cidade do Noroeste do Estado. “O movimento Legendários desenvolve atividades voltadas ao fortalecimento da família, ao desenvolvimento pessoal, à liderança, à responsabilidade social e ao engajamento comunitário”, justificou Dr. Vitor Louzada.
As redes sociais estão repletas de candidatos derrotados afirmando que não vão desistir de futuras eleições.
Ricardo Ferraço (MDB) resolveu falar sobre o primeiro turno quase 24h depois do fim das eleições.
O PT tem um Gilvan Federal para chamar de seu. Candidato a deputado federal no Paraná, ele obteve apenas 2.638 votos e ficou na suplência. No ES, o Gilvan da Federal, do PL, teve sua candidatura impugnada.
Venda Nova do Imigrante (alguma surpresa?) deu uma vitória retumbante a Flávio Bolsonaro e Pazolini.
No Espírito Santo, mais de 875 mil votos foram desperdiçados, entre abstenção (638.972), nulos (126.410) e em branco (110.140), totalizando mais de 31% do eleitorado capixaba.
É tanto voto que supera a votação de Ricardo Ferraço, que foi escolhido por 719.317 eleitores e vai ao segundo turno para disputar o governo com Lorenzo Pazolini (Republicanos), que chegou na frente com 1.048.633 votos.
Levou mais de um século para que uma mulher fosse eleita deputada estadual no Espírito Santo. A Assembleia Legislativa começou a funcionar em 1835, mas foi apenas em 1944 que uma parlamentar ocupou uma cadeira na Casa: Judith Leão Castello Ribeiro.
A boa notícia é que em 2026 seis deputadas foram eleitas para uma das 30 vagas do parlamento capixaba, o maior feito feminino dentro de uma mesma legislatura. Ainda é pouco, haja vista que a maioria do eleitorado é composto por mulheres, mas já é um avanço.
O vereador Dárcio Bracarense (PL), de Vitória, não escondia de ninguém que queria ser deputado federal. Mas os arranjos internos do seu partido acabaram o levando a disputar uma vaga de deputado estadual. Acabou dando certo: ele foi eleito com 38.286 votos.
Eleito deputado estadual com 31.537 votos, Peter Costa (PP) era o prefeito quando Mimoso do Sul foi tragada pelas enchentes de maio de 2024, o maior desastre natural do município que acabou matando 18 pessoas.
Coordenador da campanha de Fabiano Contarato (PT) à reeleição, o jornalista Alexandre Lemos teve uma má e uma boa notícia após a apuração de votos: o senador não foi reeleito, mas Alexandre vai assumir o mandato de vereador em Cariacica, a partir do ano que vem, como primeiro suplente de Açucena, eleita para a Assembleia Legislativa.
Não vão reclamar das urnas eletrônicas desta vez?
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