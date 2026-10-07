Motorista é condenada por acidente com morte na BR-262, mas não será presa

Uma motorista foi condenada pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor por um acidente ocorrido na BR-262, em Domingos Martins, que resultou na morte de um motociclista. Apesar da condenação, ela não irá para a prisão: a pena de dois anos de detenção foi substituída por duas penas restritivas de direitos.





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O acidente aconteceu em fevereiro de 2020, na altura do km 32 da rodovia. Segundo a denúncia, a motorista perdeu o controle do veículo, rodou na pista e invadiu a contramão, atingindo uma motocicleta que seguia no sentido oposto.





O condutor da moto sofreu ferimentos e morreu posteriormente em decorrência das lesões provocadas pelo acidente. O passageiro da motocicleta também ficou gravemente ferido.