Tecnologia revive o passeio do bonde histórico de Vila Velha

No próximo sábado (17), às 18h, o Museu Casa da Memória de Vila Velha vai promover a inauguração do passeio virtual, através de óculos 3D, do bondinho histórico 42, último exemplar da frota que atendeu as cidades de Vila Velha e Vitória. O trajeto virtual reproduz o caminho original do bonde da Prainha até Paul, percorrendo as paisagens da Vila Velha de antigamente.





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O passeio faz parte da Mostra HUB Prainha, uma parceria do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus Vitória. Serão disponibilizados diariamente, e de forma gratuita, três passeios virtuais do bondinho, de terça a domingo, às 10h, 14h e 16h, horários que dependem da demanda de público.





Além do passeio virtual do Bonde 42, que está totalmente restaurado, serão inauguradas também as interações com as esculturas de Vasco Coutinho e de Luiza Grimaldi e o canhão quinhentista que estão no pátio externo da Casa da Memória. O público poderá acompanhar disparos virtuais do canhão.