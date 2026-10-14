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Leonel Ximenes

Tecnologia revive o passeio do bonde histórico de Vila Velha

Trajeto virtual reproduz o caminho original da Prainha até Paul

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

14 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O bondinho histórico 42 está exposto no pátio da Casa da Memória, na Prainha, em Vila Velha
O bondinho histórico 42 está exposto no pátio da Casa da Memória, na Prainha, em Vila Velha IHGVV

No próximo sábado (17), às 18h, o Museu Casa da Memória de Vila Velha vai promover a inauguração do passeio virtual, através de óculos 3D, do bondinho histórico 42, último exemplar da frota que atendeu as cidades de Vila Velha e Vitória. O trajeto virtual reproduz o caminho original do bonde da Prainha até Paul, percorrendo as paisagens da Vila Velha de antigamente.


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O passeio faz parte da Mostra HUB Prainha, uma parceria do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus Vitória. Serão disponibilizados diariamente, e de forma gratuita, três passeios virtuais do bondinho, de terça a domingo, às 10h, 14h e 16h, horários que dependem da demanda de público. 


Além do passeio virtual do Bonde 42, que está totalmente restaurado, serão inauguradas também as interações com as esculturas de Vasco Coutinho e de Luiza Grimaldi e o canhão quinhentista que estão no pátio externo da Casa da Memória. O público poderá acompanhar disparos virtuais do canhão.

BONDINHO HISTÓRICO

No dia 12 de abril de 1912, dois bondes elétricos foram inaugurados em Vila Velha e, cinco meses depois, a empresa Viação Eléctrica da Cidade de Espírito Santo comprou mais dois conjuntos e uma gôndola. Os bondes circulavam por dez quilômetros de trilhos por toda a cidade. Um saía da Prainha e o outro de Paul, e o cruzamento dos dois ocorria na Estação de Aribiri.

Casa da Memória em Vila Velha
Casa da Memória em Vila Velha IHGVV

O serviço dos bondes funcionava das 4h da manhã até a noite, mas sofreu forte concorrência com a pavimentação e a inauguração da Rodovia Carlos Lindenberg, em setembro de 1951. A circulação dos bondes em Vila Velha seguiu até 1972.

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“O Bonde 42 é o último exemplar da frota da antiga Escelsa, hoje EDP, que era a gestora do modal que tem enorme importância no desenvolvimento da cidade. Por onde passou foram fundados bairros como Ataíde, Aribiri e Glória. Além de transporte diário para os trabalhadores que iam até o Centro de Vitória, o bonde era ponto de encontro e marcou a formação de amizades e casais", explica o presidente do IHGVV, Luiz Paulo Rangel.


A Mostra HUB Prainha marca o encerramento e a apresentação pública dos resultados das ações desenvolvidas no projeto de modernização tecnológica e formação patrimonial do Museu Casa da Memória. A iniciativa, viabilizada pelo patrocínio da Petrobras por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac / Lei Rouanet), articulou tecnologia, educação e turismo para promover a democratização do acesso à história do Espírito Santo.


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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