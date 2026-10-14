Vereadores de Vila Velha criam o “Dia Municipal do Sangue de Jesus”

A Câmara de Vila Velha aprovou nesta quarta-feira (14), por unanimidade (16 votos a zero), o projeto de lei, do vereador (católico) Renzo Mendes (Podemos), que cria o “Dia Municipal do Sangue de Jesus”, a ser comemorado, anualmente, no dia 1º de julho. Se a matéria for sancionada pelo executivo, a data passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Município.
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“A presente proposição tem por objetivo reconhecer e valorizar uma importante manifestação de fé professada por milhares de católicos, cuja devoção ao Preciosíssimo Sangue de Jesus representa um símbolo de redenção, esperança, misericórdia e renovação espiritual”, disse o parlamentar em sua justificativa.
De acordo com o vereador, a proposta não impõe obrigações ao Poder Público, tampouco gera despesas ao município. “Ela possui caráter exclusivamente comemorativo e de reconhecimento institucional de uma expressão religiosa que contribui para o fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares”, defende.
Candidato a deputado federal, Renzo Mendes obteve 6.713 votos e ficou na primeira suplência do seu partido, que elegeu apenas um parlamentar, Gilson Daniel, reconduzido para o segundo mandato na Câmara Federal.
Em discurso exaltado na Câmara Municipal na semana passada, Mendes acusou o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB), que não o apoiou, de “ingrato”. E recentemente, ao lado de outros dois vereadores derrotados na eleição - Anadelso Pereira (Podemos) e Carol Caldeira (DC) - posou para fotos ao lado de Lorenzo Pazolini, candidato do Republicanos ao governo do Estado.
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