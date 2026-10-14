Vereadores de Vila Velha criam o “Dia Municipal do Sangue de Jesus”

A Câmara de Vila Velha aprovou nesta quarta-feira (14), por unanimidade (16 votos a zero), o projeto de lei, do vereador (católico) Renzo Mendes (Podemos), que cria o “Dia Municipal do Sangue de Jesus”, a ser comemorado, anualmente, no dia 1º de julho. Se a matéria for sancionada pelo executivo, a data passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Município.





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“A presente proposição tem por objetivo reconhecer e valorizar uma importante manifestação de fé professada por milhares de católicos, cuja devoção ao Preciosíssimo Sangue de Jesus representa um símbolo de redenção, esperança, misericórdia e renovação espiritual”, disse o parlamentar em sua justificativa.