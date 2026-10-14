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Leonel Ximenes

Vereadores de Vila Velha criam o “Dia Municipal do Sangue de Jesus”

Parlamentar diz que o projeto tem por objetivo “reconhecer e valorizar uma importante manifestação de fé professada por milhares de católicos”

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 13:02

Públicado em 

14 out 2026 às 13:02
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Vereador Renzo Mendes foi candidato a deputado federal e ficou na primeira suplência do Podemos
Vereador Renzo Mendes foi candidato a deputado federal e ficou na primeira suplência do Podemos Rafael Harduim/CMVV

A Câmara de Vila Velha aprovou nesta quarta-feira (14), por unanimidade (16 votos a zero), o projeto de lei, do vereador (católico) Renzo Mendes (Podemos), que cria o “Dia Municipal do Sangue de Jesus”, a ser comemorado, anualmente, no dia 1º de julho. Se a matéria for sancionada pelo executivo, a data passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Município.


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“A presente proposição tem por objetivo reconhecer e valorizar uma importante manifestação de fé professada por milhares de católicos, cuja devoção ao Preciosíssimo Sangue de Jesus representa um símbolo de redenção, esperança, misericórdia e renovação espiritual”, disse o parlamentar em sua justificativa.

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De acordo com o vereador, a proposta não impõe obrigações ao Poder Público, tampouco gera despesas ao município. “Ela possui caráter exclusivamente comemorativo e de reconhecimento institucional de uma expressão religiosa que contribui para o fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares”, defende.

DERROTADO NA ELEIÇÃO

Candidato a deputado federal, Renzo Mendes obteve 6.713 votos e ficou na primeira suplência do seu partido, que elegeu apenas um parlamentar, Gilson Daniel, reconduzido para o segundo mandato na Câmara Federal.


Em discurso exaltado na Câmara Municipal na semana passada, Mendes acusou o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB), que não o apoiou, de “ingrato”. E recentemente, ao lado de outros dois vereadores derrotados na eleição - Anadelso Pereira (Podemos) e Carol Caldeira (DC) - posou para fotos ao lado de Lorenzo Pazolini, candidato do Republicanos ao governo do Estado.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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