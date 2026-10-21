Filho cai dentro do túmulo do pai e morre em Linhares, no ES

Um homem morreu ao cair dentro de um túmulo no Cemitério São José, no bairro Interlagos, em Linhares, por volta das 14h40 desta quarta-feira (21). Segundo a a coluna apurou, o Samu e uma guarnição dos Bombeiros foram acionados, mas o homem já estava sem vida.





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O homem, de acordo com fontes, estava no cemitério para o enterro de um conhecido que morreu atropelado nesta terça-feira (20) em Linhares. Depois, ele foi na sepultura do pai, sentou-se, mas a estrutura cedeu, e ele acabou caindo na cova e morrendo.





Segundo a coveira Nazaré Bravin, o homem chegou ao cemitério, cumprimentou as pessoas que estavam no velório e perguntou onde o amigo seria sepultado. Ele deixou a moto estacionada no local e se encaminhou à sepultura onde o pai está enterrado.





Depois disso, as pessoas que estavam próximas ouviram um barulho, entraram em desespero, acionaram o Samu, mas infelizmente o homem já havia morrido em decorrência da queda no túmulo. Segundo a coluna apurou, ele era marido de uma servidora da prefeitura.





A vítima, de aproximadamente 40 anos, ainda não foi identificada. A perícia da Polícia Civil já está no local para apurar as primeiras informações sobre as circunstâncias do acidente fatal que abalou a cidade do Norte do Espírito Santo.





O Cemitério Municipal São José é o maior do município, com 17.921 pessoas sepultadas.



