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Leonel Ximenes

Filho cai dentro do túmulo do pai e morre em Linhares, no ES

Samu e uma guarnição dos Bombeiros foram acionados, mas o homem já estava sem vida.

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 15:30

Públicado em 

21 out 2026 às 15:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Bombeiros no túmulo onde aconteceu a morte de um homem
Bombeiros no túmulo onde ocorreu a morte de um homem no Cemitério São José Divulgação

Um homem morreu ao cair dentro de um túmulo no Cemitério São José, no bairro Interlagos, em Linhares, por volta das 14h40 desta quarta-feira (21). Segundo a a coluna apurou, o Samu e uma guarnição dos Bombeiros foram acionados, mas o homem já estava sem vida.


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O homem, de acordo com fontes, estava no cemitério para o enterro de um conhecido que morreu atropelado nesta terça-feira (20) em Linhares. Depois, ele foi na sepultura do pai, sentou-se, mas a estrutura cedeu, e ele acabou caindo na cova e morrendo.


Segundo a coveira Nazaré Bravin, o homem chegou ao cemitério, cumprimentou as pessoas que estavam no velório e perguntou onde o amigo seria sepultado. Ele deixou a moto estacionada no local e se encaminhou à sepultura onde o pai está enterrado. 


Depois disso, as pessoas que estavam próximas ouviram um barulho, entraram em desespero, acionaram o Samu, mas infelizmente o homem já havia morrido em decorrência da queda no túmulo. Segundo a coluna apurou, ele era marido de uma servidora da prefeitura.


A vítima, de aproximadamente 40 anos, ainda não foi identificada. A perícia da Polícia Civil já está no local para apurar as primeiras informações sobre as circunstâncias do acidente fatal que abalou a cidade do Norte do Espírito Santo.


 O Cemitério Municipal São José é o maior do município, com 17.921 pessoas sepultadas.


PREFEITURA SE MANIFESTA

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Linhares se manifestou sobre o acidente fatal: 


A Prefeitura de Linhares lamenta o ocorrido na tarde desta quarta-feira (21), no Cemitério São José, no bairro Interlagos, e manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.


A equipe que trabalha dentro do cemitério que estava no local acionou o Samu e o Corpo de Bombeiro, mas apesar dos esforços, infelizmente, a vítima veio a óbito.


Com a proximidade do feriado de Finados, a expectativa é de aumento na movimentação dos cemitérios do município. Por isso, a prefeitura reforça a importância de redobrar os cuidados durante as visitas.


A prefeitura é responsável pela administração dos espaços, incluindo os serviços de limpeza e manutenção das áreas comuns dos cemitérios. Já a limpeza, a lavagem e a conservação da estrutura dos túmulos e jazigos são de responsabilidade das famílias."


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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