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Leonel Ximenes

Cidade do ES dará ajuda mensal de R$ 200 para professores rurais

Segundo a prefeitura, benefício tem caráter indenizatório, ou seja, não será incorporado aos salários e nem sofrerá descontos

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 16:14

Públicado em 

20 out 2026 às 16:14
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Professores estiveram na sessão da Câmara de Colatina que aprovou o benefício de R$ 200
Professores estiveram na sessão da Câmara de Colatina que aprovou o benefício de R$ 200 Divulgação

A Câmara Municipal de Colatina aprovou, nesta segunda-feira (19), projeto de lei, enviado pelo prefeito Renzo Vasconcelos (PSD), que prevê ajuda de custo mensal de R$ 200 para profissionais do magistério da rede pública municipal que atuam em instituições de ensino localizadas em áreas rurais e distritais sem atendimento adequado de transporte coletivo.


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O benefício contemplará professores efetivos e contratados temporariamente que atendam aos critérios estabelecidos na legislação, mediante análise da Secretaria Municipal de Educação.


A concessão será destinada aos casos em que não houver transporte público regular e compatível com os horários de trabalho, incluindo situações em que o transporte atenda apenas parte do trajeto até a instituição de ensino. 


O benefício, segundo a prefeitura, tem caráter indenizatório, ou seja, não será incorporado aos salários e nem sofrerá descontos, e busca contribuir com as despesas de deslocamento dos profissionais até as unidades de ensino.


"Quem cuida da educação também precisa ser valorizado. Sabemos dos desafios enfrentados pelos nossos professores, especialmente daqueles que percorrem grandes distâncias para ensinar nas escolas do campo", destacou Renzo Vasconcelos, que irá sancionar o projeto de lei.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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