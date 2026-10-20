Cidade do ES dará ajuda mensal de R$ 200 para professores rurais

A Câmara Municipal de Colatina aprovou, nesta segunda-feira (19), projeto de lei, enviado pelo prefeito Renzo Vasconcelos (PSD), que prevê ajuda de custo mensal de R$ 200 para profissionais do magistério da rede pública municipal que atuam em instituições de ensino localizadas em áreas rurais e distritais sem atendimento adequado de transporte coletivo.





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O benefício contemplará professores efetivos e contratados temporariamente que atendam aos critérios estabelecidos na legislação, mediante análise da Secretaria Municipal de Educação.





A concessão será destinada aos casos em que não houver transporte público regular e compatível com os horários de trabalho, incluindo situações em que o transporte atenda apenas parte do trajeto até a instituição de ensino.





O benefício, segundo a prefeitura, tem caráter indenizatório, ou seja, não será incorporado aos salários e nem sofrerá descontos, e busca contribuir com as despesas de deslocamento dos profissionais até as unidades de ensino.





"Quem cuida da educação também precisa ser valorizado. Sabemos dos desafios enfrentados pelos nossos professores, especialmente daqueles que percorrem grandes distâncias para ensinar nas escolas do campo", destacou Renzo Vasconcelos, que irá sancionar o projeto de lei.