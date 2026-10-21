Morre coronel lenda da Polícia Militar e dos Bombeiros do ES

Será sepultado nesta quarta-feira (21), às 16h, no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, o coronel Orely Lyrio, de 91 anos, que morreu nesta terça-feira (20). O coronel da reserva, que exerceu várias funções de comando na Polícia Militar, era um dos militares mais respeitados e queridos do Espírito Santo.





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Nascido em Acioli, distrito de João Neiva, em 25 de fevereiro de 1935, Orely Lyrio ingressou na Polícia Militar do Espírito Santo em 1953, formando-se oficial na Escola de Formação de Oficiais do Distrito Federal, em 1956.





Em julho de 1957, atuou como jovem aspirante a oficial comandando o 1º Pelotão da PM no Conflito do Contestado, uma divergência histórica referente aos limites territoriais entre o Espírito Santo e Minas Gerais em Barra de São Francisco, noroeste do ES.