AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Morre coronel lenda da Polícia Militar e dos Bombeiros do ES

Ex-comandante, que tinha 91 anos, era um dos militares mais respeitados do Estado

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

21 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Coronel Orely tinha 70 anos de vínculo com as instituições militares capixabas
Coronel Orely exerceu várias funções de comando na Polícia Militar do ES PMES/Divulgação

Será sepultado nesta quarta-feira (21), às 16h, no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, o coronel Orely Lyrio, de 91 anos, que morreu nesta terça-feira (20). O coronel da reserva, que exerceu várias funções de comando na Polícia Militar, era um dos militares mais respeitados e queridos do Espírito Santo.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


Nascido em Acioli, distrito de João Neiva, em 25 de fevereiro de 1935, Orely Lyrio ingressou na Polícia Militar do Espírito Santo em 1953, formando-se oficial na Escola de Formação de Oficiais do Distrito Federal, em 1956.


Em julho de 1957, atuou como jovem aspirante a oficial comandando o 1º Pelotão da PM no Conflito do Contestado, uma divergência histórica referente aos limites territoriais entre o Espírito Santo e Minas Gerais em Barra de São Francisco, noroeste do ES.

Veja Também 

Projeto da Rua Torta no Centro Histórico de Viana

“Rua Torta”, a nova atração turística de cidade da Grande Vitória

Vereador Renzo Mendes foi candidato a deputado federal e ficou na primeira suplência do Podemos

Vereadores de Vila Velha criam o “Dia Municipal do Sangue de Jesus”

Serviu em diversos batalhões, chegou a subcomandante-geral da Polícia Militar e, em 1982, assumiu o comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, função em que permaneceu por dois anos.


O coronel Orely ficou conhecido nos quartéis pelo forte carisma, disciplina rígida na formação de novos militares e presença cativa em praticamente todas as solenidades oficiais das corporações. 

Coronel Orely
O coronel tinha 70 anos de vínculo com as instituições militares capixabas Divulgação

Na vida civil, em Vitória, era famoso por sua rotina saudável diária: nadar na piscina do Clube de Oficiais da PM, em Camburi, logo nas primeiras horas da manhã.


A morte do coronel reformado da PM foi lamentada por autoridades, como o governador Ricardo Ferraço, além de colegas de farda e parlamentares, além de associações militares.


“Com uma trajetória de 70 anos de vínculo com as instituições militares capixabas, coronel Orely Lyrio deixa um legado de dedicação, compromisso e serviços prestados ao nosso Estado”, escreveu o governador em suas redes sociais.

Veja Também 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Domingos Martins, na praça de Campinho

Igreja evangélica histórica comemora 180 anos de atuação no ES

Pastor Usiel Carneiro recorreu do seu afastamento ao Tribunal de Justiça

Após 15 anos, pastor deixa comando de igreja da Praia do Canto

As peças de bronze do túmulo foram recuperadas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Linhares

Nem molduras de bronze de cemitério escapam dos ladrões no ES

A moto recuperada pela Guarda Civil Municipal de Linhares

A emoção de uma mulher ao recuperar sua moto furtada no ES

Seu Dino com sua mulher

O homem que levou o Tigrão a Guarapari comemora 100 anos

Imagem de destaque

Após 30 anos, associação que ajuda o Convento da Penha é extinta

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Militar Polícia Militar Bombeiros Corpo de Bombeiros Bairro Santo Antônio Praia de Camburi ricardo ferraço
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
A pedido de sócios, Justiça reduz poder de Fernando Cinelli na Apex
Alerta do Inmet para sexta-feira (23) e domingo (25)
ES recebe alerta de tempestade para sexta (23) e domingo (25); veja cidades afetadas
Imagem de destaque
Ajudante de pedreiro é morto a tiros em frente a barbearia na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.