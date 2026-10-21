Morre coronel lenda da Polícia Militar e dos Bombeiros do ES

Será sepultado nesta quarta-feira (21), às 16h, no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, o coronel Orely Lyrio, de 91 anos, que morreu nesta terça-feira (20). O coronel da reserva, que exerceu várias funções de comando na Polícia Militar, era um dos militares mais respeitados e queridos do Espírito Santo.
Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link
Nascido em Acioli, distrito de João Neiva, em 25 de fevereiro de 1935, Orely Lyrio ingressou na Polícia Militar do Espírito Santo em 1953, formando-se oficial na Escola de Formação de Oficiais do Distrito Federal, em 1956.
Em julho de 1957, atuou como jovem aspirante a oficial comandando o 1º Pelotão da PM no Conflito do Contestado, uma divergência histórica referente aos limites territoriais entre o Espírito Santo e Minas Gerais em Barra de São Francisco, noroeste do ES.
Serviu em diversos batalhões, chegou a subcomandante-geral da Polícia Militar e, em 1982, assumiu o comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, função em que permaneceu por dois anos.
O coronel Orely ficou conhecido nos quartéis pelo forte carisma, disciplina rígida na formação de novos militares e presença cativa em praticamente todas as solenidades oficiais das corporações.
Na vida civil, em Vitória, era famoso por sua rotina saudável diária: nadar na piscina do Clube de Oficiais da PM, em Camburi, logo nas primeiras horas da manhã.
A morte do coronel reformado da PM foi lamentada por autoridades, como o governador Ricardo Ferraço, além de colegas de farda e parlamentares, além de associações militares.
“Com uma trajetória de 70 anos de vínculo com as instituições militares capixabas, coronel Orely Lyrio deixa um legado de dedicação, compromisso e serviços prestados ao nosso Estado”, escreveu o governador em suas redes sociais.
Veja Também