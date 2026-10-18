Após 15 anos, pastor deixa comando de igreja da Praia do Canto

O pastor Usiel Carneiro, que preside a Igreja da Praia, anunciou neste domingo (18) que vai deixar a direção da igreja, uma das mais tradicionais do ramo evangélico do Espírito Santo, após 15 anos de atuação como pastor-presidente da instituição.





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“Estou me aposentando da minha atividade pastoral. Foi uma decisão gestada nos últimos dois anos e cuidadosamente dialogada com a liderança da igreja”, disse Usiel. “O que me motiva? O desejo de agora seguir cuidando mais da minha família e a certeza de que cumpri minha jornada aqui, segundo o que entendo ser a vontade de Deus”, acrescentou.





O pastor da igreja batista da Praia do Canto anunciou também que continua na liderança até o dia 8 de novembro, data em que será escolhido o novo pastor-presidente da Igreja da Praia. “Eu permaneço como parte dessa igreja,vibrando e servindo a essa igreja, para que ela realize ainda mais e tenha novas conquistas”, disse o pastor.





Em dezembro de 2025, revela fonte da congregação, Usiel havia comunicado ao Conselho da igreja o seu desejo de aposentadoria, o que foi confirmado neste domingo.





Segundo a coluna apurou, o sucessor de Usiel Carneiro será o pastor Kenner Terra, que depois de uma temporada em São Paulo, voltou a atuar na Igreja da Praia.



