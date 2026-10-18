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Leonel Ximenes

Após 15 anos, pastor deixa comando de igreja da Praia do Canto

Saiba quem é o favorito para ocupar a função de pastor-presidente da igreja batista

Publicado em 18 de Outubro de 2026 às 13:50

Públicado em 

18 out 2026 às 13:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Pastor Usiel Carneiro recorreu do seu afastamento ao Tribunal de Justiça
Pastor Usiel Carneiro deixará o comando da Igreja da Praia no dia 8 de novembro Divulgação

O pastor Usiel Carneiro, que preside a Igreja da Praia, anunciou neste domingo (18) que vai deixar a direção da igreja, uma das mais tradicionais do ramo evangélico do Espírito Santo, após 15 anos de atuação como pastor-presidente da instituição.


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“Estou me aposentando da minha atividade pastoral. Foi uma decisão gestada nos últimos dois anos e cuidadosamente dialogada com a liderança da igreja”, disse Usiel. “O que me motiva? O desejo de agora seguir cuidando mais da minha família e a certeza de que cumpri minha jornada aqui, segundo o que entendo ser a vontade de Deus”, acrescentou.


O pastor da igreja batista da Praia do Canto anunciou também que continua na liderança até o dia 8 de novembro, data em que será escolhido o novo pastor-presidente da Igreja da Praia. “Eu permaneço como parte dessa igreja,vibrando e servindo a essa igreja, para que ela realize ainda mais e tenha novas conquistas”, disse o pastor.


Em dezembro de 2025, revela fonte da congregação, Usiel havia comunicado ao Conselho da igreja o seu desejo de aposentadoria, o que foi confirmado neste domingo.


Segundo a coluna apurou, o sucessor de Usiel Carneiro será o pastor Kenner Terra, que depois de uma temporada em São Paulo, voltou a atuar na Igreja da Praia.


Kenner Terra será o pastor-presidente da Igreja da Praia
Kenner Terra será o pastor-presidente da Igreja da Praia Divulgação
EMOÇÃO NO CULTO

Na manhã deste domingo, Usiel fez um pronunciamento de mais de meia hora à congregação e se emocionou ao ser aplaudido por pelo menos 1 minuto continuamente. Sérgio Leite, vice-presidente, fez um pronunciamento em nome do Conselho enaltecendo o trabalho de Usiel à frente da congregação.


Conforme é costume batista, a palavra foi franqueada aos membros, com o pedido do próprio Usiel de que não houvesse louvação a ele, no que foi, parcialmente, atendido. 


Usiel Carneiro (de óculos) comanda o culto deste domingo ao lado de Sérgio Leite, vice-presidente da igreja e presidente do Conselho da Igreja da Praia
Usiel Carneiro (de óculos) comanda o culto deste domingo ao lado de Sérgio Leite, vice-presidente da igreja e presidente do Conselho da Igreja da Praia Divulgação


Usiel recusou-se a receber qualquer remuneração da igreja na aposentadoria e também pediu que não haja homenagens e nem culto de despedida.


Uma Assembleia Geral Ordinária será realizada dia 8 de novembro, às 10 horas,  para votar a renúncia de Usiel e a indicação do sucessor pela comissão de sucessão pastoral criada em abril deste ano pelo Conselho, a pedido do próprio pastor Usiel. 


Kenner Terra foi questionado pela congregação se aceitaria a indicação e também falou à igreja dizendo "sim". Seu nome deverá ser homologado na Assembleia Geral Ordinária (AGO) do dia 8.


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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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