Nem molduras de bronze de cemitério escapam dos ladrões no ES

Três pessoas foram conduzidas à delegacia na tarde desta terça-feira (13), suspeitas de furtar molduras de bronze de um túmulo no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Linhares. A ocorrência foi registrada por volta das 13h, após uma denúncia recebida pela Guarda Civil Municipal (GCM).





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De acordo com as informações da ocorrência, a equipe da GCM foi acionada pelo Centro de Comando da Guarda Civil (Cecom) para verificar a denúncia de furto no cemitério. No local, a equipe conversou com a pessoa responsável pelo espaço, que preferiu não se identificar. Ela informou que havia três pessoas na área: dois homens e uma mulher.





Durante a abordagem, um dos envolvidos relatou aos agentes que, ao perceber a chegada da viatura, outro suspeito teria retirado as molduras de bronze de uma bolsa e escondido as peças em um túmulo próximo.