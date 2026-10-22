Queda e morte no túmulo: saiba detalhes da tragédia que abalou Linhares

Segundo um militar do Corpo do Bombeiros que participou da operação de resgate do corpo, o homem caiu na sepultura a uma altura de aproximadamente três metros e meio, bateu com a cabeça nas laterais do túmulo, que são de concreto, e teve morte instantânea.





“Evitem ao máximo se apoiar nestas partes dos túmulos, principalmente os tampões, porque a maioria deles não tem uma laje [que o sustente]. É só a parte do granito, que com o passar do tempo já pode estar trincado e não aguentar o peso de uma pessoa”, alertou o sargento Ramlow.





A Prefeitura de Linhares afirma que a manutenção e a conservação dos túmulos, incluindo a responsabilidade por mantê-los devidamente fechados e em condições seguras, cabem aos familiares responsáveis.





“Quando um túmulo apresenta problemas estruturais que possam colocar pessoas em risco, os familiares são notificados para que adotem as providências necessárias”, diz nota da prefeitura.