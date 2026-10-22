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Leonel Ximenes

Queda e morte no túmulo: saiba detalhes da tragédia que abalou Linhares

Vítima, de 48 anos, foi enterrada na mesma sepultura do seu pai, local do acidente fatal

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 13:56

Públicado em 

22 out 2026 às 13:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Bombeiros retiram o corpo de Adilson Marcaro do Cemitério São José
Bombeiros retiram o corpo de Adilson Marcaro do Cemitério São José PML/Videomonitoramento

A Prefeitura de Linhares prometeu, nesta quinta-feira (22), instalar placas informativas nos cemitérios da cidade com recomendações de segurança aos visitantes. A medida é anunciada um dia depois de um homem ter morrido em decorrência de uma queda dentro de um túmulo no Cemitério São José, no bairro Interlagos, o maior da cidade.


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“A orientação é que as pessoas mantenham os locais limpos e tenham cuidado durante as visitas, evitando sentar ou caminhar sobre os túmulos e mantendo atenção redobrada nas proximidades de covas abertas e estruturas que possam apresentar riscos”, diz a prefeitura.

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Na quarta-feira (21), no começo da tarde, um homem sentou-se na tampa do túmulo do seu pai, a estrutura cedeu e ele acabou caindo dentro da sepultura, morrendo no local.


A vítima, identificada por Adilson Marcaro, tinha 48 anos e, segundo a prefeitura, foi sepultada nesta tarde no mesmo túmulo onde morreu. 

Adilson Marcaro tinha 48 anos
Adilson Marcaro tinha 48 anos Divulgação


Na quarta-feira, ele havia ido ao enterro de uma amigo que morreu atropelado em Linhares e resolveu visitar o túmulo do pai, a poucos metros de distância de onde era realizado o velório do conhecido dele. Ao sentar-se sobre o túmulo, a estrutura cedeu e ele acabou morrendo na queda.


Funcionários do cemitério relataram que Adilson ia frequentemente ao cemitério visitar o túmulo do pai e que ele sempre sentava-se em cima da sepultura.

ALERTA DOS BOMBEIROS

Segundo um militar do Corpo do Bombeiros que participou da operação de resgate do corpo, o homem caiu na sepultura a uma altura de aproximadamente três metros e meio, bateu com a cabeça nas laterais do túmulo, que são de concreto, e teve morte instantânea.


“Evitem ao máximo se apoiar nestas partes dos túmulos, principalmente os tampões, porque a maioria deles não tem uma laje [que o sustente]. É só a parte do granito, que com o passar do tempo já pode estar trincado e não aguentar o peso de uma pessoa”, alertou o sargento Ramlow.


A Prefeitura de Linhares afirma que a manutenção e a conservação dos túmulos, incluindo a responsabilidade por mantê-los devidamente fechados e em condições seguras, cabem aos familiares responsáveis.


“Quando um túmulo apresenta problemas estruturais que possam colocar pessoas em risco, os familiares são notificados para que adotem as providências necessárias”, diz nota da prefeitura.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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