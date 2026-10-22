Queda e morte no túmulo: saiba detalhes da tragédia que abalou Linhares

A Prefeitura de Linhares prometeu, nesta quinta-feira (22), instalar placas informativas nos cemitérios da cidade com recomendações de segurança aos visitantes. A medida é anunciada um dia depois de um homem ter morrido em decorrência de uma queda dentro de um túmulo no Cemitério São José, no bairro Interlagos, o maior da cidade.
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“A orientação é que as pessoas mantenham os locais limpos e tenham cuidado durante as visitas, evitando sentar ou caminhar sobre os túmulos e mantendo atenção redobrada nas proximidades de covas abertas e estruturas que possam apresentar riscos”, diz a prefeitura.
Na quarta-feira (21), no começo da tarde, um homem sentou-se na tampa do túmulo do seu pai, a estrutura cedeu e ele acabou caindo dentro da sepultura, morrendo no local.
A vítima, identificada por Adilson Marcaro, tinha 48 anos e, segundo a prefeitura, foi sepultada nesta tarde no mesmo túmulo onde morreu.
Na quarta-feira, ele havia ido ao enterro de uma amigo que morreu atropelado em Linhares e resolveu visitar o túmulo do pai, a poucos metros de distância de onde era realizado o velório do conhecido dele. Ao sentar-se sobre o túmulo, a estrutura cedeu e ele acabou morrendo na queda.
Funcionários do cemitério relataram que Adilson ia frequentemente ao cemitério visitar o túmulo do pai e que ele sempre sentava-se em cima da sepultura.
Segundo um militar do Corpo do Bombeiros que participou da operação de resgate do corpo, o homem caiu na sepultura a uma altura de aproximadamente três metros e meio, bateu com a cabeça nas laterais do túmulo, que são de concreto, e teve morte instantânea.
“Evitem ao máximo se apoiar nestas partes dos túmulos, principalmente os tampões, porque a maioria deles não tem uma laje [que o sustente]. É só a parte do granito, que com o passar do tempo já pode estar trincado e não aguentar o peso de uma pessoa”, alertou o sargento Ramlow.
A Prefeitura de Linhares afirma que a manutenção e a conservação dos túmulos, incluindo a responsabilidade por mantê-los devidamente fechados e em condições seguras, cabem aos familiares responsáveis.
“Quando um túmulo apresenta problemas estruturais que possam colocar pessoas em risco, os familiares são notificados para que adotem as providências necessárias”, diz nota da prefeitura.
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