O apito da história voltará a ecoar nos trilhos de cidade do ES





A Casa do Maquinista, na sede de Viana, será restaurada. O espaço funcionará como ponto de apoio estratégico para a futura plataforma de embarque do Trem das Montanhas, projeto turístico que ainda não tem prazo para ser reativado.





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Em uma área total de mil metros quadrados, a edificação terá 80,84 m² de área total, sendo que o projeto prevê a recuperação da fachada, nova cobertura e piso, rampas de acessibilidade e novos banheiros, além de um layout interno readequado com salão geral e salão interno. O valor estimado da restauração é de R$ 408.847,84.