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Leonel Ximenes

O apito da história voltará a ecoar nos trilhos de cidade do ES

Casa do Maquinista será restaurada para abrigar nova fase do Trem das Montanhas

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

23 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O estado atual da Casa do Maquinista em Viana
O estado atual da Casa do Maquinista em Viana Prefeitura de Viana/Divulgação


A Casa do Maquinista, na sede de Viana, será restaurada. O espaço funcionará como ponto de apoio estratégico para a futura plataforma de embarque do Trem das Montanhas, projeto turístico que ainda não tem prazo para ser reativado.


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Em uma área total de mil metros quadrados, a edificação terá 80,84 m² de área total, sendo que o projeto prevê a recuperação da fachada, nova cobertura e piso, rampas de acessibilidade e novos banheiros, além de um layout interno readequado com salão geral e salão interno. O valor estimado da restauração é de R$ 408.847,84.

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A restauração da construção histórica faz parte do Programa de Revitalização do Centro (Recentro), iniciativa de revitalização urbana voltada a resgatar a identidade, o movimento e o desenvolvimento dos centros históricos.

Projeção de como ficará a Casa do Maquinista depois de restaurada
Projeção de como ficará a Casa do Maquinista depois de restaurada Prefeitura de Viana

Para o prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), a iniciativa reflete a importância de se valorizar o passado enquanto se constrói o futuro em conjunto: 


"Em momentos diferentes para a cidade, nós, enquanto vianenses, precisamos nos apropriar de fato disso. O que se alcança quando unimos forças e objetivos é transformar sonhos em realidade. É assim que estamos trabalhando em Viana”, disse o prefeito, que assinou nesta quinta-feira (21) a ordem de serviço para o restauro da antiga Casa do Maquinista.

COMO FUNCIONOU O TREM DAS MONTANHAS

O Trem das Montanhas Capixabas operou entre 2009 e 2013 pela Serra Verde Express, utilizando uma litorina (vagão com motor a diesel) e alcançando alta taxa de ocupação superior a 80%. O trecho foi paralisado totalmente em 2017.


Atualmente, lideradas por Viana, prefeituras da região (Domingos Martins, Marechal Floriano e Alfredo Chaves) e o governo estadual articulam a devolução e a concessão do trecho da antiga Ferrovia Leopoldina para viabilizar a volta do trem turístico.


No trajeto original, o passeio histórico ligava Viana até o distrito de Araguaia (em Marechal Floriano), com paradas em cidades como Domingos Martins e na sede de Marechal Floriano. 

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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