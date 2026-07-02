ES assina acordo para recuperar antiga ferrovia e viabilizar Trem das Montanhas

Foi assinado na última terça-feira (30) um acordo entre o Ministério dos Transportes e o Governo do Espírito Santo para a cessão de trechos da antiga Ferrovia Leopoldina, cujo principal objetivo é retomar o projeto do Trem das Montanhas.





A cessão é considerada importante para projetos de turismo, cultura, preservação patrimonial e desenvolvimento regional ao longo do histórico corredor ferroviário capixaba.





A formalização ocorreu por videoconferência promovida pelo Ministério dos Transportes. Participaram da reunião o governador Ricardo Ferraço, o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, o deputado federal Gilson Daniel e alguns prefeitos da região.





"Estamos falando de um patrimônio que ajudou a construir a história do nosso Estado. A Ferrovia Leopoldina tem potencial para conectar cidades, fortalecer o turismo, atrair investimentos e gerar oportunidades para milhares de pessoas. Em Viana, esse trabalho já está acontecendo com a revitalização da estação ferroviária e com o projeto de retomada do Trem das Montanhas. A assinatura deste acordo representa um passo decisivo para transformar esse sonho em realidade", destacou o prefeito Wanderson Bueno