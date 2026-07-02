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Turismo

ES assina acordo para recuperar antiga ferrovia e viabilizar Trem das Montanhas

A expectativa é que a cessão pelo Ministério dos Transportes amplie projetos de turismo, cultura e preservação patrimonial

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 09:19

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

02 jul 2026 às 09:19

Foi assinado na última terça-feira (30) um acordo entre o Ministério dos Transportes e o Governo do Espírito Santo para a cessão de trechos da antiga Ferrovia Leopoldina, cujo principal objetivo é retomar o projeto do Trem das Montanhas.


A cessão é considerada importante para projetos de turismo, cultura, preservação patrimonial e desenvolvimento regional ao longo do histórico corredor ferroviário capixaba. 


A formalização ocorreu por videoconferência promovida pelo Ministério dos Transportes. Participaram da reunião o governador Ricardo Ferraço, o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, o deputado federal Gilson Daniel e alguns prefeitos da região.


"Estamos falando de um patrimônio que ajudou a construir a história do nosso Estado. A Ferrovia Leopoldina tem potencial para conectar cidades, fortalecer o turismo, atrair investimentos e gerar oportunidades para milhares de pessoas. Em Viana, esse trabalho já está acontecendo com a revitalização da estação ferroviária e com o projeto de retomada do Trem das Montanhas. A assinatura deste acordo representa um passo decisivo para transformar esse sonho em realidade", destacou o prefeito Wanderson Bueno

Trem das Montanhas Capixabas na estação de Matilde, Alfredo Chaves: serviço esteve ativo entre 2009 e 2013
Trem das Montanhas Capixabas na estação de Matilde, em Alfredo Chaves. Serviço esteve ativo entre 2009 e 2013 Prefeitura de Alfredo Chaves

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A história da estação

Símbolo da tradição ferroviária capixaba, a Estação Ferroviária de Viana ocupa lugar de destaque na história do Espírito Santo. Inaugurada em 12 de julho de 1895, foi a primeira estação construída no trecho que ligava Vitória a Cachoeiro de Itapemirim, integrando posteriormente a antiga Ferrovia Leopoldina, um dos mais importantes sistemas ferroviários do país.


Ao longo das décadas, a estação se consolidou como referência para o transporte de passageiros e mercadorias, impulsionando o desenvolvimento econômico e social da região. Também se tornou um importante elo entre a Capital e o interior capixaba, contribuindo para a formação da identidade ferroviária do município.


Agora, o espaço se prepara para viver um novo capítulo de sua trajetória. A revitalização da histórica estação será inaugurada no próximo dia 24 de julho, dentro da programação comemorativa pelos 164 anos de emancipação política de Viana.


O imóvel restaurado passará a abrigar o Viana Restaurante, empreendimento que reunirá gastronomia, cultura e turismo em um dos cenários mais emblemáticos da cidade, reforçando a estratégia municipal de valorização do patrimônio histórico como vetor de desenvolvimento.

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